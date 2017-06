Waldbad-Wasser wird geprüft

Mehderitzsch. Wenige Tage nach Beginn der Bade-Saison hat Simone Hentschel, Mitarbeiterin des Gesundheitsamtes beim Landratsamt Nordsachsen, am Mittwoch eine Wasserprobe aus dem Waldbades Mehderitzsch entnommen. „Die Wasserprüfung ist ein Muss“, erklärte sie der TZ. Man müsse ausschließen können, dass Erwachsene und Kinder an schlechtem Wasser erkrankten.

Mit der Wasserprobe fährt Simone Hentschel zurück ins Labor. Dort wird die bakterielle Probe für 48 Stunden in einem Brutschrank aufbewahrt. Anschließend wird das Wasser ganz genau unter die Lupe genommen.



Die Qualität des Wassers werde in den Sommermonaten mindestens ein Mal im Monat geprüft, denn nur weil es zum Beginn der Saison gut sei, heiße das noch lange nicht, dass es auch so bleibe, erklärt Simone Hentschel. Zur Verschlechterung der Wasserqualität brauche es nicht viel. Kein Regen oder schlechte Einleitbedingungen könnten dafür verantwortlich sein. Aber auch unachtsames oder gänzlich vergessenes Duschen, bevor man in den See hopse, reiche schon aus, um die Qualität des Wassers erheblich zu schwächen. Deshalb rät sie: „Immer schön duschen!“