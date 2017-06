Waldbrand und illegale Technoparty

Rosenfeld/Beilrode. Sonntag 11.15 Uhr, heulten in Beilrode die Sirenen los. Die Meldung kam den Kräften bekannt vor: Waldbodenbrand bei Rosenfeld, das passt sehr gut in die Serie, die die Kameraden in Ostelbien seit dem Jahr 2015 auf Trapp hält. Auch der Wochentag schien typisch. Die letzten beiden Brand-Alarmierungen erfolgten ebenfalls sonntags.



Diesmal gab es jedoch ungewöhnliche Begleiterscheinungen. Das Feuer war offenbar ganz in der Nähe von dem Terrain ausgebrochen, auf dem tagszuvor eine illegale Technoparty von der Polizei aufgelöst werden musste. Wehrleiter Maik Labitzke: „Wir brauchten ab Rosenfeld nur den aufgehängten Pappschildern folgen, zudem wurden wir von der Leitstelle über GPS zur Brandstelle geleitet.“ Rund 5000 Quadratmeter Waldboden standen in Flammen. Alarmiert waren neben den Beilrodern die Feuerwehren Züllsdorf, Herzberg, Falkenberg/E, Dautzschen- Großtreben und Torgau. Rund 50 Kameraden konnten verhindern, dass sich der Brand ausbreitete und auf die Baumkronen übergriff. Dann wäre die Bekämpfung enorm schwierig geworden.



„Wir sind erst 14.15 Uhr wieder abgezogen“, so Maik Labitzke. An Spekulationen bezüglich der Ursache wollte er sich nicht beteiligen. Fakt ist, dass die Polizei am Samstag auf jener Fläche nahe der Landesgrenze in der Annaburger Heide eine nicht angemeldete Musikveranstaltung auflöste. Zirka 300 Personen, vorwiegend aus Sachsen, die der Technoszene zuzuordnen sind, hatten sich etwa fünf Kilometer von Züllsdorf entfernt getroffen, berichtet die Mitteldeutsche Zeitung. Dröhnende Musik hatte in der Nacht von Freitag zu Samstag Anwohner im Nachbardorf aufgeschreckt. Am nächsten Vormittag kreiste ein Polizeihubschrauber und zahlreiche Polizei-Mannschaftswagen patrouillierten. Nachdem am frühen Nachmittag die Musikanlagen abgestellt waren, erhielten die Personen Platzverweise. Es wurde eine Frist zum Verlassen des Geländes gesetzt. Dieser Anweisung wurde gefolgt, so die MZ. Gegen 21.45 Uhr war das Gelände geräumt.



Den Angaben zufolge entdeckte die Polizei Drogen. Neben Platzverweisen erfolgten Identitätsfeststellungen und sieben Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und eine wegen Beleidigung. Neben Brandenburgern waren auch Polizisten aus Sachsen-Anhalt und Sachsen im Einsatz. Unabhängig davon ist auch den Feuerwehrleuten in Sachsen-Anhalt seit einiger Zeit eine Brandserie aufgefallen, die mit den Vorkommnissen im Raum Dautzschen/Großtreben in Verbindung stehen könnte, wie Mike Lange, Stadtwehrleiter der Stadt Annaburg bestätigte. Am Sonntagvormittag war ein Brand in einem Wald zwischen Annaburg und Purzien ausgebrochen. In Jessen standen am Donnerstag 60 Strohballen in Flammen. Die Einsatz-Tagebücher der letzten drei Jahre seien gut gefüllt, hieß es.