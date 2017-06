Waldjugendspiele enden in Taura

Insgesamt waren in diesem Jahr 14 Grundschulen mit rund 600 Schülern an den jeweils zwei Tagen in Torfhaus, Gräfendorf und jetzt zum Abschluss in Taura dabei.

Saskia Petzold vom Forstbezirk, die die organisatorische Leitung der Waldjugendspiele innehatte, zog schon vor dem abschließenden Tag ein positives Fazit: „Lehrer und Schüler waren alle zufrieden“, sagte sie zusammenfassend. „Die Kinder haben sich gar nicht so schlecht angestellt und bei den Aufgaben gute Ergebnisse erzielt. Wir hatten gemeinsam einen schönen Tag im Wald.“

Wie auch an den Tagen in Torfhaus und Gräfendorf hatten die Gruppen in Taura großes Glück mit dem Wetter, die Gewitter am Vortag hatten keine großen Schäden im Wald angerichtet, dafür aber die Temperaturen auf ein erträgliches Maß herabgesenkt. Und möglicherweise auch ein paar Zecken vetrieben.

„Den Hinweis, sich zuhause nochmal kontrollieren zu lassen, geben wir natürlich allen Kindern mit auf den Heimweg“, so Petzold, die gemeinsam mit den Lehrern die zehn Stationen ablief und erklärte, was die Kinder an den einzelnen Punkten lernen könnten.

Nicht weit in der Zukunft liegt bereits die nächste öffentlichkeitswirksame Veranstaltung des Forstbezirkes Taura, „die auch in erster Linie wieder für Kinder interessant sein dürfte.“ Am 18. Juni ist Tag der offenen Tür auf dem Gelände rund um die Erlebnisscheune.