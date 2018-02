Wanderpokal kommt jetzt zur Ruhe

Schöna. Nun muss erst einmal ein neuer Pokal her, denn der alte steht fortan dauerhaft in der heimischen Stube von Georg Linke.

Der Skatfreund hatte vor wenigen Tagen die Schönaer Skatmeisterschaft für sich entschieden. Als Preis gab’s für die erreichten 2966 Punkte aus den Händen von Ortsvorsteher Dietmar Kloß die Siegertrophäe. Kloß selbst, der im Vorfeld neben Linke als heißer Kandidat auf die Mitnahme des Wanderpokals gehandelt wurde, schaffte es diesmal nur auf Platz sieben.

Linke holte sich mit seinem 2018er-Sieg zum dritten Mal innerhalb von neun Jahren den Turniersieg. Er verwies dabei den ältesten Teilnehmer Werner Thiele auf Rang zwei. Dritter wurde Marcel Richter. Insgesamt 13 Teilnehmer hatten in der Gaststätte Schumann an vier Tischen die Meisterschaft ausgespielt. Teilnahmeberechtigt waren nur Skatfreunde, die ihren Wohnsitz in Schöna haben.