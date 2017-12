Grundsätzlich wohlwollend nahm der Stadtrat den Vorschlag der Stadtverwaltung auf, die Zusammenarbeit mit der TZ als Torgauer Amtsblatt in anderer Form fortzuführen.

Als der Tagesordnungspunkt Nr. 8 am Dienstagabend in der Mitgliederversammlung des Torgauer Altstadtvereins aufgerufen – und darüber abgestimmt wurde, hoben 17 von 19 Anwesenden ihre Hand.

Wahl von Lars Fähling zum neuen Beigeordneten von Torgau rückt nach Diskussion um das Nicht-Ausscheiden von Stadtratsmitglied Janet Kamberg in den Hintergrund

Heute halten Sie sie in Ihren Händen: die neuen Stadtnachrichten der Großen Kreisstadt Torgau. Hier finden Sie wöchentlich aktuelle Meldungen zum Geschehen in unserer Stadt.

Im Museum in der Wintergrüne 5 wird heute die Märchenausstellung eröffnet und bei Kentmanns der 5. Kunstweihnachtsmarkt

Die Zahl junger sogenannter Komasäufer nimmt in Sachsen zu. Das gab die Krankenkasse DAK-Gesundheit kürzlich bekannt.

Von außen für jeden erkennbar sind die Bauarbeiten an der künftigen Jugendherberge in Torgau in unmittelbarer Nachbarschaft des Schlosses im vollen Gange.