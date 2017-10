Warten auf Behindertenparkplatz

Belgern. Mit der Sanierung der Belgeraner Kirchstraße und Schaffung eines Parkstreifens hatte die Stadtverwaltung Belgern-Schildau einen Behindertenparkplatz direkt vor seinem Haus in Aussicht gestellt – was dahingehend Sinn macht, dass auf der gegenüberliegenden Straßenseite der Eingang zur Stadtkirche liegt und Personen mit Handicap der Zugang dadurch erleichtert wird. Doch was selbst im Amtsblatt vom 31. Mai 2017 auf Seite 10 verkündet wurde, lässt bis heute auf sich warten.



Die Torgauer Zeitung wandte sich deswegen in dieser Woche direkt an Bürgermeisterin Eike Petzold. Und siehe da, eine Lösung bahnt sich an. Das Schild für den Behinderten-Parkplatz sei noch in der Bestellung, hieß es. Einen Liefertermin und Termin zum Aufbau könne sie daher leider noch nicht benennen, sagte Petzold. Hülsen für die aufzustellenden Schilder (auch ein normales Parkplatzschild soll gesetzt werden) seien beim Bau der Flächen bereits gesetzt worden. Günther Bahr hofft nun, dass die Schilder noch in diesem Jahr an Ort und Stelle sind.