Warten aufs neue Musikschuljahr

Torgau. Nach dem Umzug in die Puschkinstraße kehrt in der Kreismusikschule „Heinrich Schütz“ so langsam wieder der Alltag ein. Etwa 500 Musikinstrumente, angefangen bei der kleinen Triangel bis hin zum großen Flügel, haben die Reise quer durch die Innenstadt hinter sich.

Torgau. Nach dem Umzug in die Puschkinstraße kehrt in der Kreismusikschule „Heinrich Schütz“ so langsam wieder der Alltag ein. Etwa 500 Musikinstrumente, angefangen bei der kleinen Triangel bis hin zum großen Flügel, haben die Reise quer durch die Innenstadt hinter sich und warten nun darauf, von den Musikschülern und Lehrern gespielt zu werden. Heute empfängt Prof. Elvira Dreßen aber erst mal ihre Mannschaft zur Dienstberatung. Es gilt, die Pläne fürs in wenigen Tagen beginnende Schuljahr abzustimmen. Stundenpläne wollen aktualisiert, die Raumplanung verfeinert werden. Großprojekte wie beispielsweise das Jugendsinfonieorchester mit bis zu 50 Schülern aus dem gesamten Landkreis rücken neben dem im November beginnenden Probenlager in den Fokus.

Elvira Dreßen rückte gestern erst einmal geschäftig auf ihrem Stuhl im neuen „Office“ hin und her. Denn nach den Möbelpackern warten nun die Details: Vorhänge aus dem alten Standort (dieser steht mit 1,5 Millionen Euro vor einer Komplettsanierung) müssen noch in die Puschkinstraße befördert werden. Gleiches gilt übrigens auch für so simple Dinge wie die Papiertonne. Ach ja, und da wäre ja auch noch die Anfrage ans Johann-Walter-Gymnasium, die dortigen Räume fürs Klassenmusizieren während der Zeit des Übergangsquartiers auch für den regulären Unterricht der Kreismusikschule nutzen zu dürfen.

Elvira Dreßens Telefon steht keinen Augenblick still. Auch nebenan wird bereits fleißig telefoniert, geschrieben und getippelt. Schulkoordinatorin Angelika Sauer und Sekretärin Vanessa Zschemisch sind voll in ihrem Element.

Ferien? Von wegen! So kurz vor Schulbeginn warten Überraschungen am laufenden Band. Die, so sieht es derzeit jedenfalls aus, bleiben zumindest was das Personal in Torgau betrifft wohl erst einmal aus. Nach Angabe von Elvira Dreßen geht ihre Mannschaft fast unverändert in die neue Saison. Mit dem Leipziger Martin Ackermann habe man zudem einen neuen Kollegen nach Torgau locken können. Er werde beim Klassenmusizieren einsteigen. Dreßen spricht’s und muss dann doch erst mal tief durchatmen. Immerhin waren die vergangenen Ferienwochen alles andere als Erholung. Neben dem Umzug hatte die Melpitzerin auch noch die Sängerakademie gemanagt. Und nun wollen auch noch die Musikinstrumente inspiziert werden. Ob Celli oder Blasinstrumente, vieles muss von Fachleuten gereinigt und überprüft werden. Fahrten nach Dresden oder Leipzig sind dabei keine Seltenheit.

Glücklicherweise haben die Flügel und Klaviere den Umzug von der Eilenburger Straße bestens überstanden. Nicht einen Kratzer findet man am Lack der Dickschiffe. Und auch hier muss Dreßen noch einmal durchschnaufen. „Es war eine Wonne mitanzusehen, wie präzise die Spezialisten aus Berlin die Instrumente zerlegten und abtransportierten“, blickte die Musikschulchefin fünf Wochen zurück. Gleichwohl wurden zwei Klaviere und ein Flügel wegen Platzproblemen erst einmal auf Schloss Hartenfels ausgelagert.

Stichwort Raumkapazität: Dreßen nimmt’s mit Ausblick auf ein topsaniertes Heim sportlich. Statt der 16 Räume in der Eilenburger Straße muss die Schule im Nebengebäude der Kreisvolkshochschule mit insgesamt 10 zurechtkommen. „Es wird Einschränkungen geben. Damit müssen wir aber leben“, meint Dreßen, die es auch im kommenden Schuljahr mit etwa 800 Schülern zu tun bekommt. Allein 160 davon sind übers Klassenmusizieren Schützlinge des Johann-Walter-Gymnasiums.

Raumknappheit hin, Raumknappheit her – eine Sache bereitet Dreßen indes noch ein wenig Kopfschmerzen. Es ist die Frage nach der Akustik. Noch weiß niemand genau, wie störend sich beispielsweise der Gesangsunterricht auf Klavierstunden auswirken wird und umgekehrt. Schon jetzt gibt es erste Überlegungen, Wände mit Stoff zu verhängen, um die Lautstärke zu dämpfen und störenden Echos Einhalt zu gebieten. „Wir müssen einfach Kompromisse finden und enger zusammenrücken“, gibt Chefin Dreßen schon mal die Richtung fürs kommende Schuljahr vor.