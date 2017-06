Warum ein Mönch Gelder einsammelte

Elsnig. Der Faschingsclub und die Freiwillige Feuerwehr des Ortes sorgten gemeinsam mit vielen fleißigen Helfern und zahlreichen Unterstützern dafür, dass das diesjährige Lindenfest in Elsnig zu einem Erfolg wurde. Los ging es am Samstag mit dem Festumzug. Dann schlossen sich die Feuerwehrwettkämfe um den Pokal des Bürgermeisters und den Lindenpokal an.



Die Dorfallee und sowie das Areal um die Feuerwehr verwandelten sich in einen großen Festplatz. Hüpfburg, Reitmöglichkeiten, Bastel- und Malstraße, Glücksraddrehen beim Fördeverein der Kita „Weinskefrösche“, eine Mitmach-Station der Feuerwehr, Infostände und vieles mehr gehörten zum Programm. Apropos Programm: die Mädchen und Jungen der Kita „Weinskefrösche“ bekamen viel Applaus für ihre Darbietungen.



Sicherlich einer der Höhepunkte des diesjährigen Lindenfestes war die Aufführung des Stückes „Martin Luther“, eines Musicals für die gesamte Familie. Eine tolle Leistung, die mit viel Applaus bedacht wurde. Szenen aus dem Leben von Martin Luther wurden im Reformationsjahr auf die Bühne gebracht, gespielt ausschließlich von Laien, vorwiegend Mitgliedern des örtlichen Faschingsclubs. Viel Vorbereitungszeit, auch für Kostüme und Requisiten, war da im Vorfeld notwendig.



Nach dem Musical folgte eine musikalische Andacht in der Kirche des Ortes.

Das abendliche Programm wurde unter anderem vom Elsniger Faschingsclub gestaltet. Live-Musik mit einer Partyband lockte zum Feiern bis spät in die Nacht. Höhepunkt des Abends war das Feuerwerk. Gestartet wurde in den Sonntag mit einem zünftigen Frühschoppen, zu dem der Rolandstädter Blasmusikverein aufspielte.



Spannend wurde es am Mittag, als das „Oberdorf“ gegen das „Unterdorf beim Tauziehen antrat. Sportlich ging es beim Beachvolleyballturnier an der Feuerwehr zu. An beiden Tagen sorgten die Veranstalter für leckeren Kaffee und Kuchen, herzhafte Speisen sowie ausreichend Getränke der verschiedensten Art.