MOCKREHNA Zwei Mal Königswürden in Klitzschen Gleich zwei Mal vergab Olaf Zenker am Samstag Ehrentitel. Neben dem einer Fischkönigin gab’s zum ersten Mal auch einen Ehrenfischkönig. mehr…

OSTELBIEN Beilroder Jägerfest mit Besucherandrang Das miese Wetter konnte dem Jägerfest auf der Beilroder Schießanlage am Sonntag nichts anhaben. Die Besucher kamen. Die Schaschliks waren einfach zu lecker. mehr…

NORDSACHSEN Kreuz und quer durch den Landkreis Über die Siegerehrung im nordsächsischen Dorfwettbewerb sprach TZ mit Uta Seidel, Leiterin der Jury und Mitarbeiterin im Landratsamt. mehr…

NORDSACHSEN Eigene Internetseite für Sternenkinder Ein Ort, um Abschied zu nehmen und trauern zu können. Ein Platz, auf dem Blumen und Andenken abgelegt werden. mehr…

NORDSACHSEN Au Backe, richtig putzen! Ob am Morgen oder am Abend, erst oben oder unten, von links nach rechts oder andersherum – Zähneputzen ist wichtig. Das wissen auch die Jungen und Mädchen aus dem Kindergarten „Elbhasen“ in Mehderitzsch. mehr…

TORGAU Tatort Hahnemann-Hof Torgau. Torgauer Kunstfreunde sind entsetzt: „Daphne“, der Instrumentenbaum, wurde demoliert mehr…

NORDSACHSEN Die TZ-Freizeitseite vom 15. September als Download Auf der Freizeitseite lesen Sie: • Das Märchen vom gestieften Kater soll auf der Seebühne Kriebstein aufgeführt werden. Kinder werden zum Mitmachen animiert. TZ verlost 2 x 2 Freikarten.

• Zur Sonderführung rund um Schloss Hartenfels wird am 16. September ab 14 Uhr eingeladen.

• Kleine Meerjungfrauen schwimmen wieder am 17. September im Aquavita

• Tipps fürs die Wochenend-Gestaltung mehr…

NORDSACHSEN "Wir Packen`S an!" - Herbst 2017 Die neue Ausgabe von "Wir Packen‘S an!" im Herbst 2017 stellt wieder insgesamt 12 000 Euro für sechs verschiedene Projekte bereit. Lesen Sie hier alle Infos zur aktuellen Auflage. mehr…

NORDSACHSEN Themenwoche #1 - Was die Wirtschaft bewegt Für die bevorstehende Bundestagswahl hat die Torgauer Zeitung fünf Themenschwerpunkte herausgesucht, die in der Region von besonderer Bedeutung sind. In der ersten Woche lag der Fokus auf der Wirtschaft. mehr…

Motorrad krachte auf Quad Zwei Schwerverletzte forderte ein Unfall am Samstag kurz nach 15.30 Uhr im Welsauer Weg in Torgau. mehr…

Die TZ-Sportseite vom 25. September als Download Die beiden Landesklasse-Vertreter der Region mussten am Wochenende erneut schmerzhafte Niederlagen einstecken. In Schildau tritt Trainer Olrik Schulze nach einem Torverhältnis von 0:24 in den letzten drei Spielen zurück.

In der Nordsachsenliga bleibt Hartenfels weiterhin ungeschlagen, Elbaue hingegen weiter punktlos. im Derby mit Beilrode gab es trotz erneuter Führung wieder nichts zu holen. mehr…

Kickerseiten: Kreisliga TZ-Fußball-Spezial: Start der Vorschau auf die bevorstehende Kreisliga-Saison Zwei volle Seiten zum Download: mehr…

Die Freizeitseite vom 22. September als Download Auf der Freizeitseite lesen Sie: – Zur Messe „Trendwende Dorf“ wird VOX-“Beetbruder“ Ralf Dammasch live einen Gartenentwurf am Flipbord vornehmen.

– Die modell-hobby-spiel Messe lockt Ende September nach Leipzig. TZ verlost 3 x 2 Tagestickets.

– Zu einem der schönsten Töpfermärkte in Mitteldeutschland wird an diesem Wochenende nach Wittenberg eingeladen. WE-Tipps: Oktoberfest in Loßwig, Zwethau, Fischfest in Klitzschen, Jägerfest in Beilrode, Operettengala im Kulturhaus, Jugend-Gospelkonzert in Mockrehne u. v. m mehr…

Die Historienseite vom 21. September als Download Dieses Mal mit:

- Die Geschichte des Torgauer Krankenhauses - als die russische Offizier die Waffe auf den Arzt richtete

- Eine Schulfreundschaft in Torgau, die viel zu früh endete

- Historische Bilder aus der Innenstadt von Schildau

- Vor 50 Jahren wurde die Otto-Grotewohl-Oberschule in Torgau übergeben mehr…

Bundestagswahl 2017 - #btw2017 Am 24. September 2017 wird eine neuer Bundestag gewählt. Im Vorfeld berichtet die TZ ausführlich über die Direktkandidaten im Wahlkreis Nordsachsen und deren politische Ziele. Alle Beiträge zur #btw2017 finden Sie chronologisch geordnet in diesem Dossier. mehr…

#Zukunft_hier! Am 13. Juni hat die TZ-Mediengruppe ihr Wirtschaftsmagazin #Zukunft_hier! erstmals vorgestellt. Wenig später landete es in den Briefkästen der TZ-Abonnenten. In diesem Dossier finden Sie alle Beiträge, die im Magazin veröffentlicht wurden, sowie einen Link zum #Zukunft_hier!-ePaper. mehr…

