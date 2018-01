Was für ein genialer Samstag

Tischtennis . Am Wochenende trafen der SV Arzberg und die LSV Mörtitz in der 2. Bezirksliga der Männer aufeinander. Die Arzberger setzten sich klar durch und heimsten einen verdienten Sieg ein.

Es war ein Spieltag wie gemalt für den SV Arzberg. An heimischen Tischen gelang die Revanche gegen den LSV Mörtitz und 72,7 Kilometer südwestlich ließ Tabellenprimus Großpösna gegen Marienbrunn einen Punkt liegen und damit die Tür offen für Arzberger Aufstiegsambitionen. Leisten sich die Ostelbier keine eigenen Patzer mehr in dieser Saison, steht am Ende der Weg in die 1. Bezirksliga.

Den Druck, keinen Fehler begehen zu dürfen, spürte das Team auch schon vor der Sonnabend-Partie gegen Mörtitz. Beim LSV hatte es nämlich in der Hinserie eine bittere Niederlage gegeben. Noch einmal wollte sich der SVA aber nicht düpieren lassen. Schon in der Doppelrunde gelang es den Gastgebern, ihren Anspruch zu unterstreichen. Lediglich Marco Richter/Henry Bartsch mussten passen. In fünf Sätzen unterlagen sie dem Nummer-1-Doppel der Gäste. Für Bartsch war es zudem die erste Partie nach einer Verletzungspause. Ingo Poser/Andreas Nowack sowie Jerome Richter/Mirko Gaudig lösten ihre Aufgaben in jeweils vier mehr oder weniger knappen Sätzen – Richter Gaudig im Vierten mit 14:12.

In der ersten Einzelrunde überrollte Arzberg den Gegner. Nur Bartsch konnte nicht punkten. Im oberen Paarkreuz ließen sich Poser und Nowack mit Vier-Satz-Siegen nicht lumpen und Richter/Richter zeigten einmal mehr, warum sie das derzeit stärkste mittlere Paarkreuz der Liga sind. Beide blieben in dieser Runde ohne Satzverlust.

Auch die zweite Einzelrunde ging klar an die Arzberger. Wieder Bartsch und Mirko Gaudig ließen Punkte liegen, ansonsten hatten die Gäste kaum eine Chance. Am ehesten hätte das Pendel beim 3:2 von Jerome Richter gegen Martin Glatte andersherum ausschlagen können.

Unter dem Strich ein verdienter Sieg für die Ostelbier, deren Training in der neuen Woche ganz im Zeichen des Plasteballs stehen wird. Denn im nächsten Match geht es nach Borna, wo die im kommenden Jahr verpflichtend zu spielenden Plastebälle bereits in dieser Saison genutzt werden. Für die Arzberger ist es die erste Begegnung mit dem Spielgerät unter Wettkampfbedingungen. Eine echte Herausforderung also, auch wenn es in diesem Fall „nur“ zum Tabellenvorletzten geht.

Aktuelle Tabelle:

1. Großpösna 10 95:58 16:4 2. Arzberg 11 110:56 16:6 3. Borsdorf 10 82:70 14:6 4. Mörtitz 9 71:64 12:6 5. Wurzen II 10 83:70 12:8 6. Leutzsch VII 12 83:100 11:13 7. Marienbrunn 12 86:97 10:14 8. Clara Zetkin II 11 62:106 3:19 9. Medizin Borna 11 58:109 2:20 10. Leipzig Südwest zurückgezogen

Arzberg:

I. Poser (2,5), A. Nowack (2,5), J. Richter (2,5), M. Gaudig (1,5), H. Bartsch, M. Richter (2)

