TORGAU "Das Vermächtnis des großen Bach" Torgau. Als abschließender Höhepunkt des Tages des Offenen Denkmals erklingt am Sonntag, dem 10. September, 16 Uhr, in der Torgauer Stadtkirche St. Marien die Hohe Messe in h-Moll von Johann Sebastian Bach. mehr…

DOMMITZSCH Historisches Uhrwerk und Mantragesänge Polbitz. In Zusammenarbeit mit der Deutschen Stiftung Denkmalschutz nimmt der „Förderverein der Kirche zu Polbitz“ am „Tag des offenen Denkmals“ teil. mehr…

TORGAU Zeugnisse für 22 Jungfacharbeiter Torgau. Auf Schloss Hartenfels nahmen am Freitagvormittag 22 Jungfacharbeiter aus den Grünen Berufen ihre Zeugnisse entgegen. Sie werden händeringend benötigt. mehr…

TORGAU Seniorin trotzt durch viel Bewegung ihrer Krankheit Torgau. Die kleine, aber feine Wohnung von Edith Loerzer in der Torgauer Lassallestraße war vorigen Donnerstag schon am Vormittag voller Menschen. Denn die rüstige Seniorin, der man das hohe Alter weder ansieht noch anmerkt, feierte ihren 95. Geburtstag. Die beachtliche Besucherresonanz hatte ihren Grund: Edith Loerzer ist die Gründerin der Torgauer Osteoporose-Selbsthilfegruppe. mehr…

BELGERN-SCHILDAU Was macht eigentlich Heidi Moeller? Schildau. Mit ihrer blauen Dienstschwalbe spulte Heidi Moeller einst Kilometer für Kilometer herunter: Bereichsstrecken von 100 Kilometern an den Wochenenden waren keine Seltenheit. mehr…

TORGAU "Das Plakat spielte keine Rolle" Torgau. Einen, den der Mittwochnachmittag auch gestern noch mächtig mitnahm, war der Torgauer CDU-Stadtrat und CDU-Stadtverbandsvorsitzende Matthias Grimm-Over. Dieser war ausgerechnet mit seinem Stadtratskollegen Peter Deutrich (fraktionslos, DIE LINKE) wegen eines Protestplakats mit der Aufschrift „Sozialstaat statt Rüstungsstaat“ aneinandergeraten. mehr…

TORGAU "Diese Stadt macht Laune!" Torgau. Die Begeisterung zum Torgauer Kultursommer hallt noch immer nach, und das stimmt Kulturhaus-Chefin Heidi Peterson und ihr Team sichtlich froh: „Zu den drei Veranstaltungen, die vom 18. bis zum 25. August im Schlosshof Hartenfels stattfanden, kamen insgesamt 1510 Besucher. mehr…

TORGAU Wenn selbst der Gang zum Discounter zu kostspielig wird Torgau. Ein niedrigeres Lohnniveau, gebrochene Erwerbsbiografien – die Gefahr, gerade für künftige Rentner im Osten in die Falle der Altersarmut zu geraten, ist hoch. Zudem steigt die Gefahr in den kommenden Jahren noch deutlich an. mehr…

TORGAU Von Zuneigung bis Hass Torgau. Laute Buhrufe, Pfeifen und Gebrüll – das sind die ersten Worte, die mir zum Auftritt von Angela Merkel einfallen. Meine Aufgabe als TZ-Volontärin war es, die Meinungen der Besucher einzufangen. mehr…

TORGAU Laut aber friedlich Torgau. Schwer zu schätzen, wie viele es am Ende wirklich waren, die sich auf den Markt begeben hatten, um gegen Kanzlerin Angela Merkel zu demonstrieren. mehr…

Leergut wurde zur Beute Am Sonntagabend drangen Unbekannte zwischen 19.25 Uhr und 20 Uhr in das Leergutlager eines Einkaufsmarktes im Außenring ein mehr…

Zeugenaufruf nach Unfallflucht Am Dienstag, dem 15. August, kam es kurz nach 15 Uhr im Torgauer Außenring an der Einmündung zur B 87 zu einer Verkehrsunfallflucht. mehr…

Unfall zwischen BMW und Skoda Am 4. September ereignete sich gegen 8.30 Uhr im Kreuzungsbereich der Warschauer Straße/Außenring, PEP Kreuzung ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw BMW und Pkw Skoda. mehr…

Radsport Extra: HeideRadCup Radsport. Am Sonntag startet in Torgau die 7. Auflage des HeideRadCups. Auf einer Sonderseite gibt es alle wichtigen Informationen zum Jedermann-Radrennen. Hier geht’s zum Gratis-Download: mehr…

Die Freizeitseite vom 8. September als Download Diesmal mit: – Zum Tag des offenen Denkmals öffnen in der Umgebung viele Sehenswürdigkeiten, Kirchen, Museen, Mühlen ect.

– Die Süptitzer feiern an diesem Wochenende ihr 6. Weinfest.

– Der Herbstausritt der Torgauer Geharnischten ist für den 23. September geplant. Anmeldeformulare liegen aus.

– WE-Tipps: Lesung in der Stadtbibliothek, Benefizveranstaltungen Kirche Dommitzsch, Beckwitz, Oldtimer Teilemarkt, Orgelsommer-Ausklang mehr…

Die Historienseite vom 31. August als Download Dieses Mal mit:

- Dautzschen feiert 775 Jahre Ortsjubiläum

- Die Geschichte des Torgauer Krankenhauses

- Parodisten und Humoristen brachten Torgauer zum Lachen

- Wie die Russen 1945 den Ort Zwethau einnahmen

- Ein strenger Winter und Hochwasser in Audenhain mehr…

Bundestagswahl 2017 - #btw2017 Am 24. September 2017 wird eine neuer Bundestag gewählt. Im Vorfeld berichtet die TZ ausführlich über die Direktkandidaten im Wahlkreis Nordsachsen und deren politische Ziele. Alle Beiträge zur #btw2017 finden Sie chronologisch geordnet in diesem Dossier. mehr…

"Wir Packen`S an!" - Herbst 2017 Die neue Ausgabe von "Wir Packen‘S an!" im Herbst 2017 stellt wieder insgesamt 12 000 Euro für sechs verschiedene Projekte bereit. Lesen Sie hier alle Infos zur aktuellen Auflage. mehr…

#Zukunft_hier! Am 13. Juni hat die TZ-Mediengruppe ihr Wirtschaftsmagazin #Zukunft_hier! erstmals vorgestellt. Wenig später landete es in den Briefkästen der TZ-Abonnenten. In diesem Dossier finden Sie alle Beiträge, die im Magazin veröffentlicht wurden, sowie einen Link zum #Zukunft_hier!-ePaper. mehr…

Jetzt kostenlos zwei Wochen lang Probelesen! Die Torgauer Zeitung im vollen Umfang kostenlos und unverbindlich zwei Wochen lang testen. Dazu einfach folgendes Formular ausfüllen und abschicken: mehr…

Die Torgauer Zeitung im Abo Ob in gedruckter Form morgens im Briefkasten oder digital als ePaper auf dem Tablet - hier finden Sie die Abo-Angebote der Torgauer Zeitung: mehr…