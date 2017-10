TORGAU "O Mensch, bedenck das End!" Torgau. 2017 steht im Zeichen der Reformation, wer weiß das nicht? Fast auf den Tag genau vor 500 Jahren hat der Mönch Martin Luther durch seine 95 Thesen, die er am 31. Oktober 1517 an der Wittenberger Schlosskirche anbrachte, einen religiösen Umschwung in dem damalig katholischen Deutschland verursacht. mehr…

BELGERN-SCHILDAU Bargeldservice bei "Ihr Kaufmann" Sitzenroda. Seit dieser Woche können Kunden von „Ihr Kaufmann“ in der Sitzenrodaer Verkaufseinrichtung auch Bargeld abheben. Was in dem Laden der Schildauer Fleisch- und Wurstwaren GmbH ehemals nur Kunden der Raiffeisenbank vorbehalten war, steht nun allen Käufern zur Verfügung. mehr…

TORGAU Sperrung der B 182 bis 4. November Welsau/Neiden. Die B 182 bleibt bis 4. November zwischen Welsau und Neiden gesperrt. Grund sind wichtige Restarbeiten, die von der Firma EZEL noch erbracht werden müssen. mehr…

MOCKREHNA Was macht eigentlich Anneliese Jugert? Audenhain. „Natürlich sind die Heimatgefühle groß. Ich fühle mich noch sehr verbunden mit der Region.“ Das spürte Anneliese Jugert besonders, als sie neulich mal wieder mit ihrer Familie Audenhain besuchte. mehr…

TORGAU Am Ende doch nicht schuldig Torgau. Wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort stand Marina U. (Name von der Redaktion geändert) vor dem hiesigen Amtsgericht. mehr…

BELGERN-SCHILDAU "Was nützen mir die vielen Gäste?" Belgern. Mit dem Advent in den Höfen (2. Dezember) und dem Weihnachtsmarkt (9. Dezember) stehen in Belgern gleich zwei größere Veranstaltungen in den Startlöchern. Die Torgauer Zeitung sprach darüber mit Karl-Otto Weck, dem Cheforganisatoren des Weihnachtsmarkts, der in dieser Woche letzte Absprachen mit Bürgermeisterin Eike Petzold führte. mehr…

DOMMITZSCH Polizei-Standort profitiert Dommitzsch. Gute Nachricht für den Polizei-Standort Dommitzsch: Die finanziellen Mittel für die Sanierung von Haus 11 im Schulungs- und Referenzzentrum des Polizeiverwaltungsamtes im Weidenhainer Weg sind abgesichert. mehr…

TORGAU Stadtführung mit "Katharina" Torgau. Begegnung mit der Lutherin am Reformationstag mehr…

BELGERN-SCHILDAU Kein Jubiläum, aber trotzdem besonders Schildau. Vor 20 Jahren wurde der Grundstein für ein neues Schützenhaus in Schildau im Rahmen der Gneisenauehrung gelegt mehr…

NORDSACHSEN Elektro Manz expandiert „Elektro-Manz“ ist nicht nur in Beilrode und den umliegenden Orten ein Firmenname der für Qualitätsarbeit steht. mehr…

Ins Viertelfinale geschmettert Volleyball. (Bezirkspokal/Frauen) Kreisklassist SSV 1952 Torgau spielt sich in die 2. Runde mehr…

Fragen an Günther Schulz Motorsport. Das ADAC-Abschlusstraining auf dem Gelände am Österreicher in Neiden (Samstag/Sonntag jeweils ab 9 Uhr) wird wieder die Fahrer und Cross- und Offroad-Fans der Szene locken. Über das saisonabschließende Highlight des MSC Pflückuff sprach die TZ mit MSC-Sprecher Günter Schulz. mehr…

Vier Top-Zehn-Platzierungen Gewichtheben. 4. Durchgang Sächsischer Schülerpokal und Sachsenmeisterschaft der AK Schüler mehr…

Die Freizeitseite vom 27. Oktober als Download Auf der Freizeitseite lesen Sie: – Ganz im Zeichen des bevorstehenden Halloween-Festes steht die Freizeitseite. Die Geister und Hexen treiben ihr Unwesen in Beilrode, Beckwitz, im Tierpark Eilenburg, am Mügelner Bahnhof und im Kohlrabizirkus Leipzig. WE-Tipps: Kabarett Schwarzpulver in Beilrode, Partynacht in Arzberg und Torgau tanzt im Kulturhaus, Hunderunde Nordsachsen, Buchlesung ect. mehr…

Die Geselligkeit stand im Vordergrund Falkenberg/E. Am vorletzten Wochenende hatten die Falkenberger Eisbader, auch die „Falkenberger Frostbeulen“ genannt, zur diesjährigen Saisoneröffnung am Falkenberger Kiebitzsee eingeladen. Dazu wurde extra ein transportables Saunafass bestellt, um diesem frostigen Ereignis den richtigen Kick zu verleihen. mehr…

Bundestagswahl 2017 - #btw2017 Am 24. September 2017 wird eine neuer Bundestag gewählt. Im Vorfeld berichtet die TZ ausführlich über die Direktkandidaten im Wahlkreis Nordsachsen und deren politische Ziele. Alle Beiträge zur #btw2017 finden Sie chronologisch geordnet in diesem Dossier. mehr…

"Wir Packen`S an!" - Herbst 2017 Die neue Ausgabe von "Wir Packen‘S an!" im Herbst 2017 stellt wieder insgesamt 12 000 Euro für sechs verschiedene Projekte bereit. Lesen Sie hier alle Infos zur aktuellen Auflage. mehr…

#Zukunft_hier! Am 13. Juni hat die TZ-Mediengruppe ihr Wirtschaftsmagazin #Zukunft_hier! erstmals vorgestellt. Wenig später landete es in den Briefkästen der TZ-Abonnenten. In diesem Dossier finden Sie alle Beiträge, die im Magazin veröffentlicht wurden, sowie einen Link zum #Zukunft_hier!-ePaper. mehr…

Jetzt kostenlos zwei Wochen lang Probelesen! Die Torgauer Zeitung im vollen Umfang kostenlos und unverbindlich zwei Wochen lang testen. Dazu einfach folgendes Formular ausfüllen und abschicken: mehr…

Die Torgauer Zeitung im Abo Ob in gedruckter Form morgens im Briefkasten oder digital als ePaper auf dem Tablet - hier finden Sie die Abo-Angebote der Torgauer Zeitung: mehr…