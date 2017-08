OSTELBIEN Wahlmobil im Arzberger OMA Wer den Wähler mit einer Infoveranstaltung zum Urnengang motivieren will, muss ihn auch erst mal dazu bringen, zur Info-Veranstaltung zu kommen. Kein leichtes Unterfangen am Samstag in Arzberg. mehr…

DOMMITZSCH Gelungene Premiere in Dahlenberg Na, das hat sich doch gelohnt: In Dahlenberg wurden Dorf- und Kinderfest diesmal mit dem Countryfest zusammengelegt. Den Besuchern gefiel‘s. mehr…

BELGERN-SCHILDAU Wenn das Festzelt zum Bahnhof wird Mit einer unglaublichen Hingabe zum Detail und ganz viel Unterhaltung brachten die Probsthainer anlässlich ihres Dorffests Erinnerungen an den alten Bahnhof zurück. mehr…

TORGAU Traktorenspaß zum Dorffest Und wieder bretterten am Sonntag zum Staupitzer Dorffest die Traktoren übers Feld. Das war diesmal erst in letzter Sekunde abgeerntet worden. Wer gewonnen hat, gibt‘s hier zu lesen. mehr…

OSTELBIEN Elberadweg wird ausgebaut Graditz/Pülswerda. Der Weg zwischen Graditz und Pülswerda soll auf Arzberger Gemarkung ausgebaut werden. mehr…

DOMMITZSCH Bäume aus Grenzbach geborgen Dommitzsch. Nach dem verheerenden Sturm im Juni laufen in Dommitzsch noch immer Aufräumarbeiten, wie hier am Festplatz. mehr…

TORGAU Kein überstürzter Garagen-Abriss Torgau. Noch immer sind die Diskussionen über den Abriss nicht abgeebbt: Im April dieses Jahres ließen die Torgauer Wohnstätten in der Heinrich-Zille- Straße einen Garagenkomplex abreißen. Nun fragt unter anderem Holger Andrä (er hatte dort eine Garage über viele Jahre genutzt), warum Kündigung und Abriss derart schnell über die Bühne gehen mussten, man von den angekündigten Parkplätzen jedoch bis jetzt nichts sehe. Die Torgauer Zeitung wandte sich mit eben jener Fragestellung an Andreas Huth, den Geschäftsführer der Torgauer Wohnstätten GmbH. mehr…

BELGERN-SCHILDAU Was macht eigentlich Bernd Hübner? Schildau/Mühlau. Zugegeben, er war nicht lange in Schildau. Das heißt aber nicht, dass seine Zeit dort nicht prägend war. Die Rede ist von Bernd Hübner. mehr…

Junger Hund am Wagen mitgezerrt Für gewöhnlich erhitzen Geschichten um misshandelte Tiere die Gemüter der Menschen immer im Besonderen. Im vorliegenden Fall war die Zeugin der Tat vor allem über den Ton des Mannes schockiert, als sie diesen mit seiner Handlung konfrontierte. mehr…

Kickerseiten: Kreisliga TZ-Fußball-Spezial: Start der Vorschau auf die bevorstehende Kreisliga-Saison Zwei volle Seiten zum Download: mehr…

Süptitz startet mit Derbysieg Im ersten Meisterschaftsspiel der Saison 2017/2018 in der Landesklasse kam es zum Aufeinandertreffen zwischen dem TSV 1862 Schildau und dem Aufsteiger aus der Kreisoberliga, dem SV Süptitz. mehr…

TZ-Bärenpokal 1. Runde Viele Tore und viele Favoritensiege hatte die 1. Runde im TZ-Bärenpokal zu bieten. Am wenigsten Mühe hatte Landesklasse-Absteiger Hartenfels mit den zwei Ligen tiefer beheimateten Kobershainern. mehr…

Arzberger waren "gute Gastgeber" Beim 6. Turnier um den Pokal des Bürgermeisters mussten die Tischtennisspieler des SV Arzberg der Konkurrenz den Vortritt lassen. mehr…

Leichtes Plus an Mannschaften In wenigen Tagen starten die Tischtenniscracks des Kreisverbandes Nordsachsen in die Spielsaison 2017/2018. Über 50 Teams gehen auf Bezirks- beziehungsweise Kreisebene auf Punktejagd. mehr…

Die Freizeitseite vom 11. August als Download Auf der Freizeitseite lesen Sie: – Die Celtic Rhythms of Ireland präsentieren am 20. November ihre neue Irish Dance Show in der Stadthalle Oschatz. TZ verlost dafür 5 x 2 Freikarten.

– Die neue Sonderausstellung über das 1. Königlich Sächsische Ulanen-Regiment wird am 19. August im Oschatzer Stadt- und Waagenmuseum eröffnet.

– Für den nächstes Gitarrenkurs in der Kreismusikschule „Heinrich Schütz“ gibt es noch freie Plätze. WE-Tipps: endless Summer im Torgauer Entenfang, Dorffeste in Staupitz, Probsthain und Dahlenberg mehr…

Die Freizeitseite vom 4. August FREIZEIT. Konzert mit Judith Holofernes

Ein Konzert der besonderen Art gibt es am heutigen Freitagabend in der Torgauer Kulturbastion zu erleben: Mit der ehemals Frontfrau der Band Wir sind Helden, die nun Solo unterwegs ist. mehr…

Die Geselligkeit stand im Vordergrund Falkenberg/E. Am vorletzten Wochenende hatten die Falkenberger Eisbader, auch die „Falkenberger Frostbeulen“ genannt, zur diesjährigen Saisoneröffnung am Falkenberger Kiebitzsee eingeladen. Dazu wurde extra ein transportables Saunafass bestellt, um diesem frostigen Ereignis den richtigen Kick zu verleihen. mehr…

Informationsvorsprung wählen Am 24. September 2017 wird eine neuer Bundestag gewählt. Im Vorfeld berichtet die TZ ausführlich über die Direktkandidaten im Wahlkreis Nordsachsen und deren politische Ziele. Alle Beiträge zur #btw2017 finden Sie chronologisch geordnet in diesem Dossier mehr…

