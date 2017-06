TORGAU Was macht eigentlich Bernd Warmbrunn? Torgau. Der ehemalige Stadionsprecher des SSV 1952 Torgau möchte am Jahresende Rentner werden. mehr…

TORGAU Dem Museum geschenkt Torgau. Wie alt die wertvolle Vitrine genau ist, vermochte Waltraud Kamilla Henriette Münter nicht zu sagen. mehr…

TORGAU Mit Früherkennung gegen den Krebs Torgau. Zu einem „Tag der offenen Tür“ luden das Darm- und das Brustzentrum am Torgauer Kreiskrankenhaus ein. Es gab reichlich Informationen. mehr…

TORGAU Made by Torgauer Maschinenbau genießt weltweite Anerkennung Was vor fast 26 Jahren eine Abteilung im VEB Flachglaskombinat Torgau war, ist heute ein weltweit anerkanntes und geschätztes Unternehmen im Maschinenbau. „Wir wollten etwas Eigenes aufbauen“, beschreibt Geschäftsführer Eckhard Knöchelmann die damaligen Beweggründe. mehr…

TORGAU Ausbildungen nach wie vor verfügbar Torgau. Seit gestern ist die so genannte „Last-Minute-Stellenbörse“ auf www. elblandjobs.de online. Hier haben Unternehmen, die bislang noch keinen Erfolg bei der Suche nach Azubis hatten, die Möglichkeit, noch einmal kurz vor Schluss für sich zu werben. mehr…

NORDSACHSEN Feuerwehr für Groß und Klein Beilrode. Bereits zu einer festen Tradition geworden ist der „Tag der offenen Tür“ der Freiwilligen Feuerwehr Beilrode, der mit einem tollen Kinderfest gekoppelt wird.

So war es auch an diesem Samstag. mehr…

TORGAU Mit Big Band und einem Musical-Star Melpitz. Der Verein Musikscheune Melpitz feierte sein 20 jähriges Bestehen und erlebte so manche Überraschung. mehr…

NORDSACHSEN Warum ein Mönch Gelder einsammelte Elsnig. Beim traditionellen Dorffest gab es diesmal eine Musical-Aufführung mit Szenen aus dem Leben Luthers. Die Darsteller kamen aus dem Dorf. mehr…

NORDSACHSEN Nordsachsen: Noch reicht das Geld… Dem Landkreis geht das Geld aus. Das befürchtet die Landesdirektion Sachsen. Die hat jetzt zwar den aktuellen Haushalt geregelt, warnt aber eindringlich vor künftigen Engpässen: mehr…

Frau sexuell belästigt: Kriminalpolizei sucht Zeugen Beilrode. In der Nacht zum 5. Juni kam es in der Ortslage Beilrode in der Zeit zwischen 0.30 und 2 Uhr zu einem sexuellen Übergriff zum Nachteil einer 33-jährigen Frau. Nach Angaben der Geschädigten war sie bei Freunden zu einer Party. mehr…

Die Sportseite vom 20. Juni als Download Lokalsport. Mit Platz 5 bei den Sächsischen Kegelmeisterschaften hat Beate Heinrich vom KSV Torgau eine überragende Saison gekrönt. Außerdem heute: Handball-Pokalsieger und kickende Schulklassen. mehr…

Es gibt weiter ein Landesklasse-Derby Dramatik im letzten Spieltag in Nordsachsenliga und Landesklasse: Süptitz steigt auf, Schildau bleibt oben. Wie gefeiert wurde und warum Elbaue gar nicht spielte, lesen Sie hier: mehr…

Nun ist es amtlich Fußball. Die 1. Herren des TSV 1862 Schildau verlor am Mittwochabend ihr Landesklasse-Wiederholungsspiel beim VfK Blau-Weiß in Leipzig und steigt nun in die Fußball-Kreisoberliga ab. mehr…

Hartenfelser waren nah dran Fußball. Die F-Junioren-Pokalendrunde wurde gemeinsam mit dem KSB Nordsachsen im Rahmen der Sparkassen-Kreis-, Kinder- und Jugendspiele ausgetragen. mehr…

Die Freizeitseite vom 16. Juni als Download Auf der aktuellen Freizeitseite lesen Sie: – Die Manfred Mann`s Earth Band spielt am Samstagabend Open Air in der Kulturbastion. TZ verlost 3 Freikarten.

– Die Leipziger Pfeffermüller gastierten mit ihrem Programm „D`saster“ am Sonntagnachmittag an die Mühle „Ebbecke“.

– Ausflugstipp zum 16. Trabi-Treffen am 17. Juni im anhaltinischen Mügeln bei Jessen. WE-Tipps: Countryfest und Tag der offenen bei der FFW in Beilrode, Lindenblütenfest in Elsnig, Schützenfest in Schildau, Orgelkonzerte mehr…

Die Historienseite vom 15. Juni als Download Dieses Mal mit:

- Auf dem Schutt fündig geworden

- Auch Trossin hatte einen Rosengarten

- Reaktionen auf die Darstellung eines Stasi-Opfers

- Torgau im 20. Jahrhundert mehr…

