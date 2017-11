BELGERN-SCHILDAU

Sitzenroda. Sanfte, weihnachtliche Klänge waren das, was die Sitzenrodaer an Heiligabend 2012 zu hören bekamen, nun wahrlich nicht: Es war DIE Meldung zu den Feiertagen vor fast fünf Jahren. Ein lautes Krachen übertönte am 24. Dezember nach der Christvesper das gewohnte Schlagen der Kirchglocke.