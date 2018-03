Am Donnerstag trafen sich im Torgauer Ratskeller erstmals Interessenten für einen Förderverein für die Landesgartenschau 2022 in Torgau.

Am vergangenen Samstag hatte das Spektrum aufrechter Demokraten (SAD) zu seiner öffentlichen Jahreshauptversammlung in den Trailer nach Audenhain geladen.

Das Thema Diesel und die in diesem Zusammenhang im Raum schwebenden Fahrverbote in Ballungszentren beschäftigen auch die SPD in Nordsachsen. Das sagt ihr Sprecher, Heiko Wittig, zur Debatte:

Am Mittwoch wurde im Rathaus der offizielle Auswurfgroschen für den Tag der Sachsen 2018 in Torgau enthüllt.

Torgau . Die Stadtbibliothek beherbergt mehr als 44 000 Titel an Büchern, Zeitschriften, Spielen, Hörbüchern, Filmen und Musik. Obwohl sich die Bibliothek mit ihrem Onlineangebot (Onlineausleihe) modern präsentiert, lohnt ein persönlicher Besuch im sehenswerten Barockpalais in der Ritterstraße.

Bei einem 27-Jährigen der am Mittwochabend gegen 20 Uhr an einer Torgauer Tankstelle seinen VW-Fox betankte, bemerkte eine Mitarbeiterin der Tankstelle einen starken Atemalkoholgeruch …

Am vergangenen Samstag hatten die Torgauer mit der Fahrt nach Chemnitz eine doch relativ kurze Wegstrecke vor sich, um die letzten beiden Spiele in der Vorrunde zu bestreiten.

