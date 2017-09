BELGERN-SCHILDAU Kartoffelfest lockte unzählige Besucher Probsthainer feierten bereits zum achten mal das Fest rund um die Knolle mehr…

NORDSACHSEN Landkreis startet Schülerbefragung Nordsachsen. Das erste Mal seit fünf Jahren hat sich der Landkreis Nordsachsen vorgenommen, eine kreisweite Umfrage zu den Themen Berufsorientierung und Demografie an den Schulen zu starten. Was es damit auf sich hat, verriet Germaine Schleicher von der Koordinierungsstelle für Berufs- und Studienorientierung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft im Gespräch mit der TZ. mehr…

NORDSACHSEN Themenwoche #4 - Was will die Jugend? Immer mehr Jugendliche verlassen den Landkreis Nordsachsen und suchen ihr Glück abseits der ländlichen Gebiete. Gründe hierfür gibt es genug. Was die Jugend will und wie versucht wird, sie hier zu behalten, darum geht es in unserer vierten Themenwoche: mehr…

NORDSACHSEN Themenwoche #3 - Altersarmut Immer mehr Rentner können ihren Lebensabend nur mit finanzieller Hilfe gestalten. Die Problematik Altersarmut greift auch im Landkreis um sich. In Themenwoche #3 beleuchtet TZ verschiedene Gesichtspunkte dieses Themenfeldes. mehr…

TORGAU Hat das Warten bald ein Ende? Fast vier Jahre ist es nun inzwischen her, dass das Jugendcafé Chill Out in Nordwest in einen Container umziehen musste. Wir haben nachgefragt, wie es nun weitergehen soll. mehr…

OSTELBIEN Was macht eigentlich Hans-Joachim Zschiesche? Hans-Joachim Zschiesche ist in Beilrode bestens bekannt. Aber nicht nur dort: Auch im polnischen Kolonowskie kennt man den 78-Jährigen. Dort ist er sogar Ehrenbürger. mehr…

NORDSACHSEN Die TZ-Freizeitseite vom 15. September als Download Auf der Freizeitseite lesen Sie: • Das Märchen vom gestieften Kater soll auf der Seebühne Kriebstein aufgeführt werden. Kinder werden zum Mitmachen animiert. TZ verlost 2 x 2 Freikarten.

• Zur Sonderführung rund um Schloss Hartenfels wird am 16. September ab 14 Uhr eingeladen.

• Kleine Meerjungfrauen schwimmen wieder am 17. September im Aquavita

• Tipps fürs die Wochenend-Gestaltung mehr…

NORDSACHSEN Themenwoche #2 - Migration, Integration und die Angst Für die bevorstehende Bundestagswahl hat die Torgauer Zeitung fünf Themenschwerpunkte herausgesucht, die in der Region von besonderer Bedeutung sind. In der zweiten Woche liegt der Fokus im Bereich Integration. mehr…

Die TZ-Sportseite vom 16. September als Download Lisa-Marie Sowa wechselte für den Pferdesport 2011 von Torgau nach Neustadt an der Dosse. Dazumal war sie 14 Jahre jung. Inzwischen ist sie 20 Jahre und erfolgreiche Springreiterin. mehr…

Kickerseite: Intersport Höcke Kreisklasse Intersport Höcke Kreisklasse: Alle Mannschaftsaufgebote und die Ansetzungen der neuen Saison mehr…

Kickerseiten: Kreisliga TZ-Fußball-Spezial: Start der Vorschau auf die bevorstehende Kreisliga-Saison Zwei volle Seiten zum Download: mehr…

Die Historienseite vom 14. September als Download Dieses Mal mit:

– Die Geschichte des Torgauer Krankenhauses

– Erinnerungen an Torgauer Ärzte und ihre Eigenheiten

– Was sich im Jahr 1969 alles in der Stadt Dommitzsch zutrug

– Eine Hochzeit auf dem Lande mehr…

Bundestagswahl 2017 - #btw2017 Am 24. September 2017 wird eine neuer Bundestag gewählt. Im Vorfeld berichtet die TZ ausführlich über die Direktkandidaten im Wahlkreis Nordsachsen und deren politische Ziele. Alle Beiträge zur #btw2017 finden Sie chronologisch geordnet in diesem Dossier. mehr…

"Wir Packen`S an!" - Herbst 2017 Die neue Ausgabe von "Wir Packen‘S an!" im Herbst 2017 stellt wieder insgesamt 12 000 Euro für sechs verschiedene Projekte bereit. Lesen Sie hier alle Infos zur aktuellen Auflage. mehr…

#Zukunft_hier! Am 13. Juni hat die TZ-Mediengruppe ihr Wirtschaftsmagazin #Zukunft_hier! erstmals vorgestellt. Wenig später landete es in den Briefkästen der TZ-Abonnenten. In diesem Dossier finden Sie alle Beiträge, die im Magazin veröffentlicht wurden, sowie einen Link zum #Zukunft_hier!-ePaper. mehr…

