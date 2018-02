Nordsachsen. Auch in diesem Jahr nimmt die TZ den Jahresbeginn zum Anlass, um mit den hiesigen Oberhäuptern der Gemeinden sowie Städten ins Gespräch zu kommen. Im diesem Dossier finden Sie alle Interviews. Weitere Gespräche folgen in den kommenden Wochen.

Die gemeinsame Aktion der Leipziger Sparkasse und der Torgauer Zeitung startet in die nächste Runde

Nordsachsen. In den sechs Jahren seines Bestehens ist das SAEK Torgau im ganzen Altkreis herumgekommen und hat mehrere Dutzend Projekte realisiert - Wir blicken mit einer interaktiven Karte zurück.

Torgau . Modernes Lernen 2.0: Torgaus Grundschule an der Promenade wurde kürzlich mit sechs neuen interaktiven Tafeln ausgestattet.

Mit dem Jahr 2018 wurde in der Torgauer Zeitung eine neue Rubrik eingeführt: die Debatte. Alle Lesermeineungen, die in diese Kategorie fallen und sich auf eine aktive Debatte beziehen, gibt es hier im Dossier.

Die Beiträge zur Aktion Nachbarn mit Herz begleiten die TZ-Leser auch in diesem Jahr durch die Adventszeit. Zahlreiche Vorschläge, wer diese Auszeichnung verdient hat, sind in den letzten Wochen in der Redaktion eingegangen.