TORGAU Was macht eigentlich Kerstin Förster? Torgau. Seit gut zwei Jahrzehnten kümmert sich der Kinderschutzbund Torgau um die Belange von Kindern. Zu den ersten in der Führungsriege des Vereins, der 2014/15 auf Grund einer dünnen Personaldecke sogar vor dem Aus stand (TZ berichtete), gehörte unter anderem Kerstin Förster. mehr…

TORGAU "Ich will nur, dass Recht und Gesetz auch vom Staat eingehalten werden!" Torgau. Fast neun Monate ist es her, dass die Torgauer Zeitung über die Streitigkeiten zwischen dem Torgauer Unternehmer Dietmar Klepatz und dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LaSuV) berichtete. Kurz gefasst ging es um die Anweisung des Amtes an den Unternehmer, ein Hinweisschild wegzureißen. mehr…

TORGAU Romina Barth sagt Interview ab Torgau. Oberbürgermeisterin sagt nach turbulenten Diskussionen auf der Facebook-Seite von Radio Eriwan und dem Interviewangebot von Peter Heil an die TZ ein Gespräch ab. mehr…

TORGAU Notzufahrt zum PEP entsteht Torgau. Die provisorische Zufahrt zum PEP Torgau nimmt langsam Formen an. Über jene Straße erreichen Besucher während der geplanten Komplettsperrung der PEP-Kreuzung das Einkaufscenter. mehr…

TORGAU Ein ganz besonderer Abend soll es werden Torgau. „Sommer-Lounge“ – wer die Torgauer Zeitung liest, ist schon des Öfteren auf die Werbung zum Event aufmerksam geworden. Doch was genau ist die Sommer-Lounge eigentlich? Diese Frage möchten wir heute in einem Kurzinterview mit Eckhard Baumbach, dem Werbemarktleiter der Torgauer Zeitung, beantworten. mehr…

BELGERN-SCHILDAU Gläserne Hochzeit einer harmonischen Gemeinschaft Belgern. 15 Jahre, so haben es die Mitarbeiter der K&S-Seniorenresidenz in der Rolandstadt herausgefunden, entsprechen bei Ehepaaren der gläsernen Hochzeit.

Als nun gestern ihre Residenz an der Torgauer Straße 15-Jähriges feierte, grifffen sie den Gedanken auf. mehr…

DOMMITZSCH Einbruch in Dommitzsch Ein unbekannter Einbrecher drang am Dienstag durchs Kellerfenster in ein Eigenheim ein. Laut Polizeiangaben war er auf der Suche nach Bargeld, welches er auch in dreistelliger Höhe mitgehen ließ. mehr…

OSTELBIEN Partnerschaftsbesuch mit Zielen Beilrode. Anfang des Monats war eine achtköpfige Delegation der Gemeinde Beilrode zu Gast in der polnischen Partnergemeinde „Kolonowskie“. mehr…

TORGAU 190 neue Stellen gemeldet Torgau/Nordsachsen. In der Region Torgau waren Ende Mai insgesamt 2206 Menschen arbeitslos gemeldet. Wie die Agentur in Oschatz am Mittwoch mitteilte, waren das 130 weniger als noch im April. Im Vergleich zum Vorjahr ging die Arbeitslosigkeit zufolge um 268 Personen zurück. Die Arbeitslosenquote lag im Mai bei 9 Prozent (Vorjahr 10,0 Prozent). mehr…

TORGAU Randalierer in SB-Zone In einer Bankfiliale wütete ein junger Mann, woraufhin Passanten die Polizei riefen. Der 32-Jährige muss sich nun wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch vor Gericht verantworten. mehr…

Notorische Ladendiebin Gleich vier Flaschen Champagner im Wert von 52 Euro hatte sich eine Frau am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr in ihre Umhängetasche gesteckt. mehr…

Eine großartige Saison Fußball. Hinter den Fußball-Nachwuchsmannschaften des JFV Union Torgau und SC Hartenfels Torgau 04 liegt eine über weite Strecken erfolgreiche Spielsaison –Vereinschef zieht Fazit. mehr…

Es wird heiß hergehen im Döhner Handball. Die sportlichen Aktivitäten zu Pfingsten in Belgern sind eine sehr gute Tradition. Seit 1970 richten die Handballer der Rolandstadt ihr Turnier auf dem Kleinfeld im Döhner aus. mehr…

In die Luft gehen Flugsport. Der Luftsportverein Torgau-Beilrode sucht Nachwuchs. Der Verein unterbreitet jungen Leuten und allen anderen Interessierten ein attraktives Angebot – Gleitschirmfliegen. mehr…

Finsterbuch hofft auf einen Start in Misano Motorsport. Die Hoffnung auf eine schnelle Rückkehr von Toni Finsterbusch hat sich zerschlagen. Der Kawasaki-Pilot vom Team Agro On-Benjan muss nach dem vierfachen Zehenbruch, den er sich beim Rennen in Imola zugezogen hatte, doch länger pausieren. mehr…

Die Historienseite vom 1. Juni als PDF zum downloaden. Historie. Dieses Mal mit:

- Der Schweinefürst von der Mahla

- Die Zeit nach 1919 in Audenhain

- Torgauer Wehr schloss Bekanntschaft mit russischer Küche

- Aus der Zwethauer Chronik

- Torgau im 20. Jahrhundert mehr…

Vom Ei bis zum Huhn Jede Woche eine neue Meldung. das Hat sich Christian Thiemann vorgenommen. Der Großwiger möchte die Entwicklung eines Eies bis zum ausgewachsenen Huhn mitverfolgen und im wöchentlichen Rhythmus im Internet veröffentlichen. mehr…

Orte - Menschen - Geschichten: Die TZ auf Tour In den kleinen Orten unserer Region tragen sich viele kleine Geschichten zu, die so typisch sind für unsere Heimat. Liebenswert, originell, unerwartet. Die TZ will sie finden und aufschreiben. mehr…

