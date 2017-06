TORGAU "Keine Probleme mit Grundwasser" Torgau. Der gestrige Artikel über die Probleme beim Ausbau des Tor-

gauer Hafens hat für Wirbel in der Region gesorgt. Es wurde aggressives, Beton zersetzendes Grundwasser festgestellt – vermutlich ausgelöst durch die Flut 2013, hieß es. Die Errichtung von Fundamenten im Untergrund aus Beton sei damit nicht mehr möglich. Die Elbe ist allerdings auch sehr wichtig für die Trinkwasserversorgung. TZ wandte sich an Jana Arnold, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit bei der Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH: mehr…

TORGAU "Wir fühlen uns hier pudelwohl" Torgau. Nach viel Stau und viel Regen bei der Anreise brachten die Torgauer Gastgeber ihren Sindelfinger Gästen am Donnerstagabend sowie am gestrigen Freitag ein Viel an Gastfreundschaft entgegen. mehr…

MOCKREHNA Audenhain "nicht einsatzbereit" Audenhain. 20 Uhr am Dienstagabend in Audenhain. Ein Schuppen, in dem Holzscheite gelagert wurden, geriet in Brand und musste von der Feuerwehr mit rund 500 Litern Wasser gelöscht werden. mehr…

DOMMITZSCH Was macht eigentlich Lysander Pötzsch? Dommitzsch. Sie haben einen langen Atem bewiesen. Im vergangenen Jahr konnten die Mitglieder des Vereins Mitteldeutsche Kirchenstraße auf das 15-jährige Bestehen zurückblicken. mehr…

OSTELBIEN Endlich am erträumten Ziel Beilrode. Die Heilandskirche in Beilrode lag als ältestes Gebäude des Ortes unnutzbar jahrzehntelang im Dornröschenschlaf. Das Dach war undicht, die Wände feucht, die Decke löchrig. mehr…

TORGAU Erfolgreiche Pferdezucht begründet Graditzer Ruhm Weit in die Geschichte zurück reicht die Tradition der Pferdezucht. Sie hat dem kleinen Ort Graditz vor den Toren Torgaus weltweite Anerkennung verschafft. Das Gestüt Graditz wurde gegründet um 1686 als Kurfürstliches-Sächsisches Hofgestüt. Bereits 1630 hat ein Stutterey-Vorwerk in Graditz existiert. mehr…

TORGAU Stolz auf den Lückenschluss Torgau. Die Zahlen sprechen für sich. „Gerade was den Bereich Gruppen betrifft, liegen wir in diesem Jahr schon weit über den Besucherzahlen aus dem vergangenen Jahr“, freut sich Anja Bauermeister, Center-Managerin des Torgau-Informations-Centers (TIC). mehr…

TORGAU 86-jährige Torgauerin geriet unter einen Pkw Torgau. Große Aufregung gestern Morgen auf dem Parkplatz bei Netto im Röhrweg. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet eine 86-jährige Frau aus Torgau unter einen Pkw als dieser ausparken wollte. mehr…

TORGAU Über den Kreisel an der B 182 gedonnert Torgau. Hoher Sachschaden am Auto und eine nach Polizeiangaben leicht verletzte, jedoch geschockte Frau waren das Ergebnis einer unfreiwilligen Überfahrt ... mehr…

NORDSACHSEN Kies, Steine und Erden stark vertreten Bad Düben. Zu seinem 5. Wirtschaftsfrühstück hatte Nordsachsens Landrat Kai Emanuel am Mittwochvormittag ins Heide Spa Bad Düben eingeladen. mehr…

Junge Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt Zu einem Verkehrsunfall kam es gestern Vormittag 8.57 Uhr in Beilrode. Ein elfjähriges Mädchen war mit dem Rad aus der Thomas-Müntzer-Straße kommend auf die Ernst-Thälmann-Straße eingebogen, ohne dabei die Vorfahrt zu beachten. mehr…

Es geht nur gemeinsam! Wie ist der Torgauer Fußball noch zu retten? Diese Frage stellten sich die beiden Vereinschefs des SC Hartenfels 04 und FC Elbaue und fanden alsbald selbst die Antwort. mehr…

Die TZ-Sportseite vom 28. Juni als Download Unter anderem mit folgenden Themen:

• 32. Friedensturnier des SC Hartenfels Torgau

• Deutsche Meisterschaft der Senioren und Seniorinnen C

• Auswertung des City-Nachtlaufs

• Sterne des Sports 2017 mehr…

Die Freizeitseite vom 30. Juni als Download Auf der Freizeitseite lesen Sie: – Langenreichenbacher Schalmeien waren beim Internationalen Turnfest in Berlin dabei.

– „Hanni & Nanni – Mehr als beste Freunde“ läuft gerade in den Kinos. TZ verlost drei Fanpakete.

– Der Arzberger Heimatverein lädt am 15. Juli zum Trödelmarkt in die alte Schule. WE-Tipps: Vereinssportfest in Blumberg, Kinder- und Sportfest in Klitzschen, Seidenraupenpokal in Mahitzschen mehr…

Die TZ-Freizeitseite vom 23. Juni als Download In dieser Woche lesen Sie: • Der KatharinaTag wird mit verschiedenen Veranstaltungen an diesem Wochenende gefeiert.

• Der Schaukampfzug der Torgauer Geharnischten war in Forst unterwegs

• Am Wochenende lädt das Naturparkfest in Dobra ein.

• Wochenend-Tipps mehr…

Informationsvorsprung wählen Am 24. September 2017 wird eine neuer Bundestag gewählt. Im Vorfeld berichtet die TZ ausführlich über die Direktkandidaten im Wahlkreis Nordsachsen und deren politische Ziele. Alle Beiträge zur #btw2017 finden Sie chronologisch geordnet in diesem Dossier mehr…

#Zukunft_hier! Am 13. Juni hat die TZ-Mediengruppe ihr Wirtschaftsmagazin #Zukunft_hier! erstmals vorgestellt. Wenig später landete es in den Briefkästen der TZ-Abonnenten. In diesem Dossier finden Sie alle Beiträge, die im Magazin veröffentlicht wurden, sowie einen Link zum #Zukunft_hier!-ePaper. mehr…

