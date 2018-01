OSTELBIEN Einblicke in die bunte Welt der Schule erhalten Tag der offenen Tür am Freitagnachmittag an der Beilroder Oberschule mit reichlich Resonanz auch von der anderen Elbseite mehr…

MOCKREHNA Spaß bis zur letzten Tannenbaum-Nadel Zum Knutfest in Schöna wurde kräftig gefeuert: 87 ausrangierte Weihnachtsbäume wurden unter aufrichtiger und spaßiger Teilnahme der Bevölkerung in einer drei Zentner schweren Feuerschale den Flammen preisgegeben. mehr…

DOMMITZSCH "Die Pflanzen werden rasch wieder austreiben" Die Stadt Dommitzsch hatte einen Hecken-Verjüngungsschnitt eigens in der TZ am vergangenen Sonnabend angekündigt, um Kritik aus der Bevölkerung vorzubeugen. mehr…

TORGAU Was macht eigentlich Reiner Reimann? Es war eine riesengroße Abschiedsparty, die am 31. März des vergangenen Jahres im Torgauer Gerätehaus gefeiert wurde: Reiner Reimann, der langjährige Stadtwehrleiter, verabschiedete sich in den Ruhestand. mehr…

TORGAU Manchmal geht nichts über ein warmes Bier Oftmals ist älteren Herren das Getränk zu kalt / Gastronomen lösen das „Problem“ kreativ / Kleine Mengen „Warmes“ offenbar gesundheitsfördernd mehr…

NORDSACHSEN Nicht ganz ans Rekordjahr herangekommen Die vom Forstbezirk Taura organisierte Drückjagdsaison 2017/18 lief nach Ansicht von Jan Glock gut organisiert und erfolgreich ab. mehr…

NORDSACHSEN Kreuzworträtsel zum Download Ab sofort können Sie das Wochenend-Kreuzworträtsel der TZ herunterladen und ausdrucken. Viel Spaß beim Knobeln. mehr…

TORGAU Ausschreibung für Heimatpreis 2017 gestartet Torgau. Ab sofort und bis zum 23. März können Vorschläge für den Heimatpreis der Region Torgau-Oschatz 2017 eingereicht werden. Im Jahr seiner 26. Verleihung erfährt der Heimatpreis einige wichtige Neuerungen … mehr…

Klappern gehört zum Handwerk Pferdesport. Auch in diesem Jahr ist die Pferdesportarena Schildau wieder auf der Leipziger Messe Partner Pferd vertreten. Im Kleinformat wird hier die Arena präsentiert und von den Mitgliedern der Schützengilde erklärt. mehr…

In Halbzeit zwei eingebrochen Handball. Eine Halbzeit lang konnten sich die Rolandstädter Hoffnungen machen, mit einem Sieg ins neue Sportjahr zu starten. Doch ein totaler Leistungsabfall in den zweiten 30 Minuten machte dieses zarte Pflänzchen zunichte. mehr…

Ritz behielt die Nerven und machte das Ding rein Handball. In der Bezirksklasse der Männer kämpfte der VfB Torgau gegen den Verein Lok Mitte Leipzig III. Besonders gegen Ende der Partie wurde es in der Sporthalle am Wasserturm noch einmal extrem spannend. mehr…

VfB-Zwerge steigerten sich von Minute zu Minute Handball. Am vergangenen Samstag stand für die Jüngsten des VfB Torgau das erste von drei Turnieren im Januar auf dem Programm. Im Aufsetzerball und Minihandball trat man unter anderem gegen die LSG Löbnitz an. mehr…

Zur Halbzeit war bereits alles entschieden Handball. Der SV Roland Belgern trat am Samstag in der Kreisliga der Männer gegen den HV Böhlen an. Dabei blieb der Rolandstädter Verein jedoch ohne eine Chance und unterlag schlussendlich auch deutlich. mehr…

