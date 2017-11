Am 24. September 2017 wird eine neuer Bundestag gewählt. Im Vorfeld berichtet die TZ ausführlich über die Direktkandidaten im Wahlkreis Nordsachsen und deren politische Ziele. Alle Beiträge zur #btw2017 finden Sie chronologisch geordnet in diesem Dossier.

Im Saal des Heide Spa Bad Düben wurden am Donnerstagabend die Gewinner der Wirtschaftspreise der drei Lokalzeitungen im Landkreis Nordsachsen geehrt. Der Preis der Torgauer Zeitung ging an das Unternehmen GRAMON Fassadenbau aus Graditz.

Am Dienstag ging die Aktion "Torgau blüht auf" in die dritte Runde. Nachfolgend einen kurzen Einblick vom ersten Tulpen stecken!

Auf der Freizeitseite lesen Sie:

- Die Liebhaber von frischem Fisch kommen am Wochenende am Großen Teich beim Abfischen ganz bestimmt auf ihre Kosten.

- Das großes Guggemusik-Festival geht am Samstag in Belgern in die 15. Runde.

- Speibl & Hurvinek sind am Samstag im Oschatzer Th.-Müntzer-Haus zu erleben.

- Tipps zum Wochenende