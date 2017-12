TORGAU Heimat unterm Weihnachtsbaum Torgau. 2006 begann die Erfolgsgeschichte des inzwischen beliebten Weihnachtsgeschenks rund um Anekdoten und Wissenswertes aus der Region in einem Verlag in Bad Düben. mehr…

DOMMITZSCH Dommitzscher Wehr ist Vorreiter Dommitzsch. Über eine Neuanschaffung bei der Feuerwehr in Dommitzsch gibt Wehrleiter Bernd Schlobach Auskunft: mehr…

TORGAU "Gehandicapt heißt nicht leistungsgemindert" Torgau. Die Agentur für Arbeit Oschatz und das Jobcenter Nordsachsen beteiligten sich an der bundesweiten Aktionswoche der Menschen mit Behinderung vom 27. November bis 1. Dezember. Das teilten die Behörden jetzt mit. mehr…

TORGAU Kriminalität im Stadtrat Torgau. Ist die Sicherheitslage in Torgau tatsächlich so schlecht, wie sie sich anfühlt und von Stadtrat Peter Deutrich als Sprachrohr der Bevölkerung in die Öffentlichkeit getragen wurde? mehr…

TORGAU Was macht eigentlich das entführte "Liebespaar"? Torgau. Ein böser Dieb hat den Torgauer Modellbaufans „die Liebe“ geklaut. Das war vor zwei Jahren. Da brachte ein simpler Facebook-Aufruf den Club in der Leipziger Straße sozusagen deutschlandweit ins Gespräch. mehr…

MOCKREHNA Barrierefreier Umbau Wildenhain. Vermutlich Anfang 2018 – je nach Witterung – nimmt die neue Bushaltestelle in Wildenhain Gestalt an: mehr…

OSTELBIEN Der Tag könnte 48 Stunden haben Zwethau/Beilrode. Sie ist das sympathische Sprachrohr des Beilroder Karnevalsclubs. Immer nett, immer hilfsbereit. Und gefühlt auch überall präsent: Christina Teut. Gestern feierte die Zwethauerin 30. Geburtstag. mehr…

DOMMITZSCH Archäologische Funde sorgen für Baustopp Dommitzsch. Eine archäologische Sensation hat den Bau der Erschließungsstraße in Dommitzsch gestoppt. Schon seit September ruhen die Arbeiten. mehr…

BELGERN-SCHILDAU Pächterin zieht sich zurück Schildau. Die Pächterin der Gaststätte im Schildauer Seebad zieht sich aus dem Dahlienweg zurück: In den vergangenen Tagen trudelte die Kündigung bei der Belgern-Schildauer Stadtverwaltung ein. mehr…

Turnierserie 2017 beendet, jetzt geht es in die Wettkampfpause Judo. Nach dem erfolgreichen Wettkampf in Wolfen sollte die Erfolgsserie der Judokas des TSV 1862 Schildau auch beim letzten Turnier des Jahres in Meuselwitz beim gastgebenden JFV Wintersdorf nicht abreißen. mehr…

Rückrundenauftakt ging daneben Kegelsport. BL/F Deutzen – SSV 1952 Torgau 5,5:2,5 (2973:2895).

Nach der unglücklichen Niederlage im Punktspiel beim USC Leipzig wollten es die Torgauerinnen zum Rückrundenauftakt in Deutzen besser machen. mehr…

TSV und DSV rockten die Platte Fußball. Am Sonntag in aller Frühe trafen sich sieben F-Junioren-Teams in der Torgauer Sporthalle am Wasserturm und kämpften um die zwei Endrundenplätze um die Hallen-Kreismeisterschaft nach vereinfachten FutsalRegeln. mehr…

Weihnachtsmärkte 2017 Auch in diesem Jahr ist die Torgauer Zeitung wieder auf den Weihnachtsmärkten der Region unterwegs. Hier finden Sie die Texte und Bilder zu den weihnachtlichen Spektakeln: mehr…

Nachbarn mit Herz 2017 Die Beiträge zur Aktion Nachbarn mit Herz begleiten die TZ-Leser auch in diesem Jahr durch die Adventszeit. Zahlreiche Vorschläge, wer diese Auszeichnung verdient hat, sind in den letzten Wochen in der Redaktion eingegangen. mehr…

Torgauer Stadtzeitung Grußwort Heute halten Sie sie in Ihren Händen: die neuen Stadtnachrichten der Großen Kreisstadt Torgau. Hier finden Sie wöchentlich aktuelle Meldungen zum Geschehen in unserer Stadt. mehr…

Jetzt kostenlos zwei Wochen lang Probelesen! Die Torgauer Zeitung im vollen Umfang kostenlos und unverbindlich zwei Wochen lang testen. Dazu einfach folgendes Formular ausfüllen und abschicken: mehr…

Die Torgauer Zeitung im Abo Ob in gedruckter Form morgens im Briefkasten oder digital als ePaper auf dem Tablet - hier finden Sie die Abo-Angebote der Torgauer Zeitung: mehr…