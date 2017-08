Am Wochenende trug der Kreisfeuerwehrverband Torgau-Oschatz in Hof seinen alljährlichen Verbandsausscheid aus.

Mit einem ersten gemeinsam durchgeführten Sensen-Workshop wollten die Stadt Belgern-Schildau und der Landschaftspflegeverband Torgau-Oschatz am vergangenen Samstag das alte handwerkliche Können wieder in Erinnerung rufen.

Am Dienstag gegen 22.30 Uhr wurde der Polizei in Torgau durch Bürgerhinweise bekannt, dass eine männliche Person auf der Eilenburger Straße langläuft und dort mehrere Wahlplakate der AfD und NPD herunterreißen würde.

Auf der Freizeitseite lesen Sie:

– Die Celtic Rhythms of Ireland präsentieren am 20. November ihre neue Irish Dance Show in der Stadthalle Oschatz. TZ verlost dafür 5 x 2 Freikarten.

– Die neue Sonderausstellung über das 1. Königlich Sächsische Ulanen-Regiment wird am 19. August im Oschatzer Stadt- und Waagenmuseum eröffnet.

– Für den nächstes Gitarrenkurs in der Kreismusikschule „Heinrich Schütz“ gibt es noch freie Plätze.

WE-Tipps: endless Summer im Torgauer Entenfang, Dorffeste in Staupitz, Probsthain und Dahlenberg