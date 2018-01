TORGAU Mit Schulz in den Norden Torgau. Wen einmal der Nordlandvirus gepackt hat, der kommt von der Schönheit des hohen Nordens nicht mehr los. mehr…

MOCKREHNA Schöna gar nicht mehr super? Schöna. Kaum ist das neue Jahr da, gibt’s im Terminplan der Schönaer schon die erste Verschiebung: Das Knutfest in dem kleinen Mockrehnaer Ortsteil muss nach Angabe von Ortsvorsteher Dietmar Kloß sogar schon das zweite Mal vom vorgesehenen Platz weichen. mehr…

TORGAU Unternehmen auf dem Laufenden halten Torgau. Was ist bei der TZ-Mediengruppe los? Welche geplanten Veranstaltungen sind für Unternehmen relevant? Von welchen Aktionen können sie am meisten profitieren? Diese und viele andere Fragen beantwortet zukünftig der neue TZ-Unternehmens-Newsletter. Die Heimatzeitung sprach hierfür mit Nicole Steeg, die das Projekt betreut. mehr…

TORGAU Nächster Loebner steht in den Startlöchern Torgau. Noch 136 Tage, dann ist es soweit. Am 26. Mai übernimmt Ingo Loebner das Spielwarengeschäft seines Vaters Jörg, das älteste Deutschlands. mehr…

NORDSACHSEN Wieder Randale im Paradiesbad Großwig. Das Paradiesbad kommt derzeit nicht aus den Schlagzeilen. Wie sich erst jetzt herausstellte, hat das Bad an Silvester einiges abbekommen. Bürgermeister Wolfgang Sarembe lud zur Schadensbesichtigung. mehr…

OSTELBIEN Familiär und überschaubar Beilrode. Eine große Werbe-Offensive soll in diesem Jahr dafür sorgen, dass es mit der Bildung einer zweiten 5. Klasse an der Beilroder Oberschule nicht wieder so eng wird wie im Mai 2017. mehr…

TORGAU Kreuzworträtsel zum Download Ab sofort können Sie das Wochenend-Kreuzworträtsel der TZ herunterladen und ausdrucken. Viel Spaß beim Knobeln. mehr…

NORDSACHSEN Nachbarn mit Herz 2017 Die Beiträge zur Aktion Nachbarn mit Herz begleiten die TZ-Leser auch in diesem Jahr durch die Adventszeit. Zahlreiche Vorschläge, wer diese Auszeichnung verdient hat, sind in den letzten Wochen in der Redaktion eingegangen. mehr…

TORGAU Torgauer Stadtzeitung Liebe Torgauerinnen und Torgauer, das Jahr 2018 ist schon wenige Tage alt. Ich wünsche Ihnen, dass das neue Jahr ein gesundes und glückliches Jahr wird, auch den einen oder anderen Erfolg wünsche ich Ihnen – sowohl im Privaten als auch im Beruflichen, und nicht zuletzt ebenso im Ehrenamt. mehr…

NORDSACHSEN "Wir Packen`S an!" - Herbst 2017 Die neue Ausgabe von "Wir Packen‘S an!" im Herbst 2017 stellt wieder insgesamt 12 000 Euro für sechs verschiedene Projekte bereit. Lesen Sie hier alle Infos zur aktuellen Auflage. mehr…

Feuerwehreinsatz in den Lehden: Ursache ermittelt Ein Feuer hat am Freitagabend ein Haus unbewohnbar gemacht. Feuerwehren aus Torgau und aus Beckwitz waren mit insgesamt 36 Kameraden im Einsatz. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. [Mit Bildergalerie & Video] mehr…

Hallenser Club-Duell im Finale Fußball. Das gab es noch nie: Im Finale des Roland-Hallen-Cups lieferten sich die erste und zweite Mannschaft der E-Jugend des VfL Halle 96 ein Duell der Spitzenklasse. 5:2 ging das Duell am Ende aus. mehr…

Rückpass zu Oliver Göttert Fitness. „Vier Wochen TZ abonnieren - Vier Wochen im Injoy gratis trainieren“ heißt die neue Aktion der Torgauer Verlagsgesellschaft. Die TZ kam mit INJOY-Geschäftsführer Oliver Göttert ins Gespräch. mehr…

Bis zum Abpfiff spannend Fußball. Am Samstagvormittag gehörte die Sporthalle am Wasserturm den E-Junioren-Fußballern. Acht Mannschaften kämpften unter dem Motto „Wir tun etwas für die Jugend – Kinder stark machen“ um die Pokale des SC Hartenfels Torgau 04. mehr…

Gelungener Start ins Jahr 2018 Volleyball. Mit insgesamt zwei Siegen verteidigt der Dommitzscher SV II momentan die Tabellenspitze. Die zweite Mannschaft der Volleyballer startete in Delitzsch gut ins neue Jahr. mehr…

SSV-Senioren rasieren den Spitzenreiter Kegelsport. Ein erfolgreicher Jahresauftakt für den SSV 1952 Torgau. Im Spiel gegen Chemie Leipzig kämpften die 1. Männermannschaft gegen den Tabellenersten, um nich in den Tabellenkeller zu rutschen. mehr…

