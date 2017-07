Wedeln statt putzen

Das Sport- und Freizeitbad Aquavita gleicht dieser Tage eher einer Baustelle denn einer Wohlfühloase. Heute geht die erste von zwei Revisionswochen ihrem Finale entgegen: egal ob Schwimmhalle oder Saunabereich, überall wird geschrubbt, geschraubt, gewienert. Neben zahlreichen Firmen, die vor Ort Aufgaben erledigen wuselt auch das Stammpersonal durch die Gegend. Alle packen mit an, sagt Betriebsleiterin Cornelia Weber. Außer am gesrigen Donnerstag, da stand für die Mitarbeiter, die auch im Saunabereich tätig sind, eine Spezialschulung an.

„Wir wollen künftig noch mehr Menschen für unsere Saunen begeistern. Deshalb werden die Mitarbeiter ganztägig geschult“, erklärt Cornelia Weber. Erledigt haben das echte Profis: Olaf Wimmer, Aufgusstrainer vom Deutschen Sauna-Bund und seine Kollegin Ulrike Martmann. „Die Zeit, in der Menschen für eineinhalb Stunden zum Schwitzen in die Sauna gegangen sind, und danach war Schluss, sind vorbei“, weiß Wimmer. Heute sei die Sauna ein Wellness-Trend.

„Die Menschen nehmen sich Zeit dafür, manche einen ganzen Tag. Da wollen sie etwas geboten bekommen." Event-Aufgüsse beispielsweise. Da kann es eben sein, dass Saunameister oder die Saunameisterin für 15 Minuten zum Laiendarsteller wird. Aromaaufgüsse, Lichteffekte, Dekorationen, die in Geschichten zusammenfließen lassen beinahe Aufguss-Kunst entstehen. Die Professionalisierung sei in diesem Bereich sogar schon soweit vorangetrieben worden, berichtet Olaf Wimmer, dass Aufguss-Weltmeisterschaften ausgetragen werden.

Dass in ihren Kolleginnen und Kollegen künftige Weltmeister stecken könnten, will Cornelia Weber nicht ausschließen. Allerdings seien die Saunen im Aquavita nicht mit den riesigen Eventsaunen zu vergleichen, in denen die Weltmeisterschaften ausgerichtet und in denen dafür trainiert werde. Ziel der Weiterbildung sei es vielmehr den Blick für Neues zu weiten und so die Gäste mit frischen Ideen überraschen zu können. Dass der Lehrstoff auf fruchtbaren Boden fallen würde, davon war Olaf Wimmer schon zur Halbzeit gegen Mittag überzeugt.

„Ein super Team haben Sie hier, sehr interessiert und aufgeschlossen“, lobte der Sauna-Profi. Es gehe auch gar nicht darum, die Konzepte der großen Event-Saunen auf Torgau zu übertragen. Die Bedingungen im Aquavita sind hervorragend, um das, was wir in der Schulung vermitteln, entsprechend angepasst anzuwenden. Zunächst gab es eine Menge Theorie. Denn natürlich lebt ein guter Aufguss von der Einhaltung spezieller Rahmenbedingungen, die bei der Zeit beginnen und bei der Menge des Wassers, das pro Kubikmeter Rauminhalt für den Aufguss gebraucht wird, nicht aufhören. So erklärte Ulrike Martmann, unter anderem worauf bei den Inhaltsstoffen von Aufguss-Zusätzen zu achten ist.

Aufgegossen werden soll künftig auch in der neuen Erdsauna, die gerade auf dem Gelände entsteht. Mitarbeiter der Firma Klafs aus Schwäbisch Hall sind bereits dabei, die Sitzgelegenheiten zu montieren. Cornelia Weber freut sich besonders auf die LED-Technik, die dort zum Einsatz kommen und den Raum mit wechselnden Farben illuminieren soll. „Einen Anbieter zu finden, der diese Technik auch für den Saunabetrieb anbietet, ist gar nicht so leicht", berichtet sie von umfangreichen Recherchen, die sie schließlich bis in den Ruhrpott führten. Doch der Aufwand wird sich lohnen, da ist sich die Betriebsleiterin sicher. Denn sie weiß: Es sind die Details, die am Ende des Tages darüber entscheiden, ob sich ein Gast wohl fühlt, oder nicht.

Zu diesen Details gehören im Torgauer Aquavita auch Sauberkeit und Hygiene. Die Revision wird deshalb auch dafür genutzt, an Stellen zu putzen, die sonst unerreichbar sind. Manche „Stellen" werden auch komplett ersetzt. Silikonfugen gehören beispielsweise dazu, wenn sie nicht mehr zu reinigen sind. Während dafür ein Fliesenleger zuständig ist, putzt sonst die Stammbelegschaft. Wenn ihre Mitarbeiter dann mit Kärcher und Spezialreiniger loslegen, dann achtet Cornelia Weber sehr genau darauf, dass der Arbeitsschutz stimmt – das bedeutet, Atemschutzmaske, egal, wie stickig es unter dem Aquavita-Glasdach auch ist. „Das ist schon ein harter Job", fasst Cornelia Weber die Aufgaben während der Revision zusammen.

Anstrengend ist auch der praktische Teil des Sauna-Seminars: das Wedeln. Klingt banal, ist es aber nicht. Denn dort, wo Weltmeister gekürt werden, gibt es gravierende Unterschiede zwischen wedeln und wedeln! Welche Techniken am besten funktionieren, die heiße Luft im Raum zu verteilen, erklärte und demonstrierte Olaf Wimmer. Wert legte er auch hier darauf, dass diese Techniken nur ein Grundlage sein könnten, die dann jeder auf seine speziellen Bedürfnisse anpassen muss. Wie das dem Sauna-Team des Aquavita gelingt, können die Torgauer nach der Revision live erleben. Bis dahin ist auf der Baustelle am Nordring 14 allerdings noch eine Menge zu tun.