Weihnachtsbaumklau in der K & S Seniorenresidenz

Eine Nacht- und Nebelaktion der nicht sehr feinen Art machte diese Idee vollkommen zunichte. In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag wurde der bereits vor einigen Tagen gekaufte Baum direkt vom Grundstück des Seniorenheimes gestohlen. Nicht nur Heimleiterin Jaqueline Ulbrich konnte den Diebstahl nicht fassen, auch die Bewohner selbst sind erschüttert. Hatten sie sich doch so auf einen prall geschmückten Weihnachtsbaum gefreut „Das ist eine Schweinerei! Es gibt so viele ungezogene Menschen, da fehlen einen die Worte“, beschwerte sich Inge Löffler lautstark. Auch Werner Hamann und Johanna Haufschild schlossen sich dieser Meinung an und fügten noch obendrein hinzu: „Wir sind entsetzt und können das nicht verstehen! So einen riesigen Baum muss man erst mal klangheimlich wegtragen können. Das gibt´s gar nicht!“

Wie es zum dem Diebstahl kam und wo der Baum nun stehen könnte, ist nicht bekannt. Residenz-Leiterin Jaqueline Ulbrich hat sich jedoch sofort um ein neues Exemplar gekümmert.