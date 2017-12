Weihnachtsmärkte 2017

Wildenhain. Mit einem lauten Glockengeläut stapfte der bärtige Mann mit seinem roten Anzug durch das Tor und auf den kleinen Weihnachtsmarkt des Heimatvereins Wildenhain.



>> weiter zum Artikel

>> Hier gehts zur Bildergalerie

11. Dezember 2017

Mockrehna. Es duftete herrlich nach selbstgemachten Waffeln, wenn man am Sonnabend das Feuerwehrgerätehaus in Mockrehna betrat.



>> weiter zum Artikel

>> Hier gehts zur Bildergalerie

11. Dezember 2017

Langenreichenbach. Mit Kettensäge und Hebekran machten sich die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Langenreichenbach am Sonnabend um 10 Uhr an die Arbeit.



>> weiter zum Artikel

>> Hier gehts zur Bildergalerie

11. Dezember 2017

Audenhain. Die Kinder konnten es kaum noch erwarten. Ja wann kommt denn nun der Weihnachtsmann?



>> weiter zum Artikel

11. Dezember 2017

Torgau. Nach dem Terroranschlag 2016 auf den Berliner Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche stellt sich auch die Frage, wie es um die Sicherheitsvorkehrungen auf dem Torgauer Märchenweihnachtsmarkt bestellt ist. Die TZ sprach daher mit Beatrix Dörge, der Vorsitzenden des für die Organisation verantwortlichen Wirtevereins.



>> weiter zum Artikel

8. Dezember 2017

Belgern. 23 offene Höfe lockten am Samstag weit mehr als tausend Menschen zu einem ersten Adventsbummel durch die festliche geschmückte Altstadt, darunter auch diese Gäste aus Potsdam und Dresden. Ludger Wirsig, seine Schwester Dorothea sowie Katja Wolf und Günther Mosler schwärmten nach dem Pyramidenanschub übereinstimmend: „Belgern im Advent muss man erlebt haben, das ist so liebevoll vorbereitet und schenkt mehr Besinnlichkeit als die großen Weihnachtsmärkte in unseren Städten.“



>> weiter zum Artikel

4. Dezember 2017

Torgau. Ein beständiges Kommen und Gehen herrschte am Sonnabend in den Räumlichkeiten des Torgauer Kunst- und Kulturvereins „Johann Kentmann“ in der Pfarrstraße 3: Hier wurde in der Kleinen Galerie nämlich der inzwischen fünfte und zur Tradition gewordene Kunst-Weihnachtsmarkt mit einer Vernissage zu einer Ausstellung der Erwachsenen-Mal-und Zeichengruppe eröffnet.



>> weiter zum Artikel

4. Dezember 2017

Torgau. Beim Anblick des Riesenstollens lief vielen Weihnachtsmarktbesuchern das Wasser im Mund zusammen. Mit einer Länge von zwei Metern, einem Gewicht von 16 Kilogramm und einer dicken Schicht Puderzucker überzogen wurde das Gebäck zum traditionellen Anschnitt vom Bäckerteam Francke am Samstagnachmittag über den Marktplatz getragen.



>> weiter zum Artikel

4. Dezember 2017