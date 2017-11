Weihnachtsmann kommt zu Besuch

Dienstag, 28. November 2017

Elisa Perz

Torgau. Seit gestern hat das Weihnachtspostamt im Haus der Presse geöffnet. Zwei Wochen lang können Kinder ihre Wunschzettel, von denen die drei schönsten ausgezeichnet werden, in einen Spezialbriefkasten werfen. Anschließend werden die Briefe von der Torgauer Citypost nach Himmelpfort gebracht. Am heutigen Dienstag wird außerdem der Weihnachtsmann persönlich vor Ort sein, um die Wunschzettel in Empfang zu nehmen. Der TZ erzählte er, wann die Kinder ihn treffen können.