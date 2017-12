Weihnachtsmann mit Sonnenbrille

Dautzschen. Doch von der Sonne hatte man an diesem Tage nicht viel gesehen. Tüchtig geschneit hatte es am Vormittag, als viele fleißige Hände den Markt aufbauten. Bis zum Nachmittag beruhigte sich das Wetter und heiße Getränke wärmten. Die „Blitzeblauen“ aus Beilrode eröffneten das kleine Kulturprogamm und die Kinder aus dem „Käferparadies“ erfreuten Eltern, Großeltern und alle anderen mit ihren Gedichten und Liedern. Der Weihnachtsmann kam pünktlich und verteilte mit seinem Wichtel die liebevoll genähten und gefüllten Beutel an die Kinder. Kulinarisch war wohl in diesem Jahr das Pommes-Angebot der Renner des Nachmittags. Stolze 10 Kilogramm heiße Fritten gingen über den Tresen.

