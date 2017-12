Weihnachtstrubel im Großwiger Gutshaus

Grosswig. Für Samstag, 16. Dezember, wird im Dreiheide-Ortsteil Grosswig der Weihnachtsmarkt vorbereitet. Die TZ fragte Mitorganisatorin Karsta Niejaki.



Zum wievielten Mal wollen die Großwiger gemeinsam im Advent feiern?

K. Niejaki: Es ist unser 16. Weihnachtsmarkt, der um 15 Uhr auf dem Gushof beginnt. Das ist ein wunderschönes Ambiente und wird von vielen Helfern liebevoll ausgeschmückt. Großwig war 2002 übrigens das erste Dorf, das einen eigenen kleinen Weihnachtsmarkt organisiert hat.



Einige Großwiger betätigen sich dafür sogar als Laienschauspieler ...

Genau. Wir führen zum Auftakt auch wieder ein Märchenspiel auf, an dem etwa zehn Personen mitwirken.



Was kommt diesmal auf die Bühne?

Die Geschichte vom Aschenputtel, frei nach den Gebrüdern Grimm.



Es gibt aber keine Erbsensuppe?

(Sie lacht!) Nein. Die Feuerwehr grillt leckere Würstchen aus unserem Großwiger Hofladen. Es gibt heiße Waffeln sowie Hausgebackenes, Glühwein und heißen Apfelsaft mit Zimt.



Was verheißt das Programm außerdem?

Die Fichtbergmusikanten spielen auf dem Gutshaus-Balkon, und für die Kinder dreht sich kostenlos ein nostalgisches Karussell. Natürlich kommt auch der Weihnachtsmann mit der Kutsche, begleitet von Engeln. Außerdem bieten die Frauen des Großwiger Kirchenchores kleine Kostbarkeiten an – zugunsten der Sanierung unserer Kirche.



Sind denn Nicht-Großwiger auch eingeladen?

Herzlich gern sogar. Wir freuen uns über viele Gäste! Gespräch: Gabi Zahn