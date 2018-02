Weit und breit keine Spur von Heinz Winkler

Der 87-Jährige wird seit letztem Donnerstag offiziell vermisst. Polizei, Angehörige und viele Anteilnehmende sind seither in Sorge um den an Demenz erkrankten Mann. „Man hört und liest zwar von solchen Schicksalen, aber dass uns so etwas selber einmal passiert, hätten wir nicht gedacht“, berichtet Rolf Winkler fassungslos. Er ist einer der drei Söhne des Vermissten und steht wie alle anderen Familienmitglieder noch immer unter Schock. „Zuerst glaubten wir noch, dass unser Vater einfach einkaufen oder spazieren gegangen ist“, erinnert er sich. Das war am Morgen des 15. Februar, als sein jüngerer Bruder vom Verschwinden des Vaters informiert wurde.

„Seine Pflegerin wollte ihm wie an jedem anderen Tag das Frühstück zubereiten. Aber als sie die Wohnung betrat, war mein Vater bereits verschwunden. Allerdings war es eine merkwürdige Situation: Das Licht brannte, der Fernseher lief und sogar sein Portemonnaie lag an Ort und Stelle – als wäre er nur kurz auf Toilette.“ Doch der 87-Jährige war in keinem Raum seiner Wohnung zu finden.

Dabei war wenige Stunden zuvor noch alles wie gehabt: „Am Mittwochabend wurde er zum letzten Mal von der Mitarbeiterin des Pflegedienstes versorgt. Gegen 18 Uhr ist die Frau schließlich nach Hause. Sie hat sich ganz normal verabschiedet und auch keine Veränderung an ihm bemerkt.“ Die Familie nehme an, dass sich der Torgauer bis zu den frühen Morgenstunden noch in seiner Wohnung aufhielt.

Seine Nachbarn vernahmen zwischen drei und vier Uhr Geräusche, vermutlich habe er sich um diese Zeit auf den Weg gemacht – wohin, sei bisher unklar. „Es scheint ein spontaner Entschluss gewesen zu sein, denn sein Schlafanzug fehlt. Wahrscheinlich hat er sich nur schnell ein paar Klamotten übergezogen und das Haus anschließend verlassen.“

Als der demente Senior zum Mittag immer noch nicht wieder aufgetaucht war, meldeten sich erste Zweifel bei den Söhnen. „Mein Bruder ist schließlich zur Polizei gegangen und hat ihn als vermisst gemeldet“, schildert Rolf Winkler weiter. „Die Beamten haben sehr schnell reagiert. Nachdem mein Vater weder bei einem seiner wenigen Bekannten noch bei seiner alten Wohnung, seinem alten Garten oder anderen vertrauten Plätzen gefunden wurde, kam bereits in der Nacht auf Freitag ein Spürhund zum Einsatz.“ Doch auch dessen Suche blieb erfolglos: Gestartet in der Eilenburgerstraße bis zum Großen Teich, weiter in Richtung Turnierplatzweg bishin zum Strandbad, wo sich die Spur des alten Mannes schließlich verlor. Allerdings bildeten die Polizeibeamten nicht den einzigen Suchtrupp.

Nachdem Winklers Sohn noch direkt am Donnerstagabend einen Aufruf bei Facebook startete, schlossen sich viele Bewohner aus Torgau und Umgebung zusammen, verteilten eigens gestaltete Flugblätter und zogen auch am Wochenende gemeinsam los: „Ich hätte vorher nie gedacht, dass ich dort jemals etwas posten würde. Aber ich bin froh, dass ich es getan habe. Der Zuspruch und die Anteilnahme der Menschen war beziehungsweise ist unglaublich.“ Der Beitrag wurde mittlerweile mehr als 2000 Mal geteilt und über 200 Mal kommentiert. „Mit solchen Reaktionen hat keiner aus unserer Familie gerechnet. Es ist unglaublich, wie Torgau zusammenhält und uns unter die Arme greift. Ich fühle mich richtig nutzlos, da ich niemanden bei der Suche unterstützen kann“, gibt der in Offenburg lebende Sohn zu.

Zwischenzeitlich berichteten Personen immer wieder, den stark hustenden 87-Jährigen an verschiedenen Plätzen in Torgau gesehen zu haben. Doch auch diese Hinweise führten zu keinen neuen Erkenntnissen, sodass mittlerweile die Familie selbst nicht mehr weiter weiß: „Wenn er sich noch in Torgau befinden sollte, dann wahrscheinlich in einer hilflosen Lage. Sonst hätte die umfangreiche Suche – sei es von der Polizei mit Spürhunden und Helikoptern oder von den freiwilligen Helfern – etwas ergeben müssen.“ Daher könne sich Rolf Winkler mittlerweile auch vorstellen, dass sich sein Vater außerhalb Torgaus aufhält. Zu Fuß sei er zumindest auch zuletzt immer noch sehr gut unterwegs gewesen.

„Das Problem ist, dass sich ein Dementer manchmal nach fünf Minuten nicht mehr daran erinnert, was er eigentlich gerade machen wollte. Das haben wir bereits bei unserer Mutter erlebt.“ Sie wohne seit mehreren Jahren im Torgauer Seniorenzemtrum VITARIS. „Dort haben wir natürlich auch sofort nach seinem Verschwinden angerufen – jedoch ohne Erfolg.“ Das Schicksal von Heinz Winkler solle, laut des Sohnes, mithilfe der Polizei sogar im Fernsehen beim MDR gezeigt werden. „Eigentlich war der Aufruf bereits für Samstagabend geplant. Doch leider wurde er an diesem Tag doch nicht gezeigt. Den Grund kenne ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht“, sagte er am Sonntagmittag.

Die Polizei stellte bisher keine Vermutungen auf, was sich in den letzten Tagen im Leben des dementen Torgauers ereignet hat. Welche weiteren Maßnahmen in den nächsten Stunden unternommen werden, um den 87-Jährigen aufzuspüren, stehe noch nicht fest, erklärt Rolf Winkler. Er halte sich mit seiner Familie aber nach wie auf dem Laufenden und hoffe, dass sein Vater bald gefunden wird und die Ungewissheit ein Ende hat.

Ab Samstagmorgen war die Polizei mit einem Hubschrauber im Einsatz. „Wir haben am Großen Teich angesetzt, dort, wo der Hund die Spur verloren hat“, hieß es aus dem Polizeirevier Torgau. „Es wurden die Schilfbereiche und angrenzenden Waldgebiete durchsucht, jedoch ohne den Verschwundenen gefunden zu haben.“ Darüberhinaus wurden alle bekannten Kontaktadressen überprüft, vergeblich. Ebenso ohne Erfolg blieb das Verfolgen von Hinweisen aus der Bevölkerung. „Es gibt derzeit keine heiße Spur.“

Deswegen sucht die Polizei mittlerweile auch über die Grenzen Torgaus hinaus. „Bundespolizei und Wasserschutzpolizei sind informiert, genauso wie die angrenzenden Dienststellen“, heißt es aus dem Revier. Dazu hofft die Polizei weiter auf Zeugen. „Und einen entscheidenden Hinweis, der uns auf die Spur des Vermissten führt.“