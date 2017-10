Weiterbildung in puncto Versicherung

Kreissportbund setzt weiter auf Weiterbildung seiner Mitgliedsvereinen / Seminar am 26. Oktober in Torgau

Kreissportbund. Der Kreissportbund Nordsachsen bietet den Vereinsvorständen seiner Mitgliedsvereine wieder eine Weiterbildung zur Thematik Versicherung an. In dem Seminar über die ARAG erhalten die Teilnehmer einen Überblick über die Leistungen der Grundabsicherung der Sportversicherung.



Anhand von zahlreichen Praxisbeispielen werden den Seminarteilnehmern die unterschiedlichen Versicherungen und deren Nutzen anschaulich erläutert. Darüber hinaus gibt es Informationen über die Möglichkeiten von sportspezifischen Zusatzversicherungen speziell für den Vereinsbetrieb.



Das Seminar findet am 26. Oktober in Torgau statt (18 bis circa 21 Uhr). Als Referent konnte Burkhard Oha, vom Versicherungsbüro beim LSB Sachsen, gewonnen werden. Die Teilnahme erfordert eine vorherige Anmeldung: Gritt Stephan, Telefon 03421 9689041 oder per Mail stephan@ksb-nordsachsen.de

www.ksb-nordsachsen.de