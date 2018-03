Weiterhin Lebensgefahr im Wald

TZ: Herr Bruschke, Sie warnen noch immer davor, die Wälder zu betreten?

R. Bruschke: Unbedingt. Der Landkreis Nordsachsen hatte aufgrund der massiven Bruchgefahr flächendeckend für alle Wälder bereits am 22. Januar 2018 ein Betretungsverbot herausgegeben. Diese Allgemeinverfügung ist nicht aufgehoben und noch immer uneingeschränkt gültig. Ich war dazu erst vergangenen Freitag mit Frieder Voigt, Leiter der Unteren Forstbehörde Nordsachsens, im Gespräch. Deshalb möchte ich an dieser Stelle ausdrücklich davor warnen, die Wälder zu betreten, egal zu welchem Zweck.

Auch nicht, um beispielsweise Bruchholz herauszuholen?

Nein. Die zuständigen Revierleiter erteilen derzeit keine Genehmigungen. Wir bekommen diesbezüglich jeden Tag Anrufe von Bürgern, die gern Holz holen würden. Doch momentan ist die Situation noch so kritisch, dass keinerlei Ausnahmegenehmigungen erteilt werden.

Ihr Zuständigkeitsbereich geht in der Annaburger Heide auch über die Landesgrenze nach Sachsen-Anhalt und Brandenburg. Wie sieht es da aus?

Die Annaburger Heide ist die Hauptliegenschaft meines Betriebsbereiches, angrenzend also an die Länder Sachsen-Anhalt und Brandenburg. Die Behörden der Landkreise Wittenberg und Elbe-Elster gaben zwar kein generelles Betretungsverbot heraus, doch in der gesamten Annaburger Heide, ist der Zustand ebenso wie in Nordsachsen. Friederike hat ja schließlich nicht Halt gemacht an den Landesgrenzen.

Welche Reviere im Bundesforstbetrieb Mittelelbe sind am stärksten betroffen?

Das sind Dautzschen, Rosenfeld, Eichenheide südlich von Annaburg und Züllsdorf. Darüber hinaus sind die Reviere Bad Düben, Söllichau und Authausen im Betriebsbereich West stark in Mitleidenschaft gezogen.