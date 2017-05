TORGAU 7 aus 16 - "eine hervorragende Quote" Torgau. Grit Blume und Doreen Lietz können stolz sein. Sind sie auch. Die beiden Frauen vom Europäischen Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft (EBG) haben im letzten halben Jahr, gemeinsamen mit den weiteren Mitarbeitern des Unternehmens in Torgau, ein Projekt durchgeführt, das es zum Ziel hatte, Asylbewerber in der deutschen Sprache fit zu machen, ihnen berufliche Grundlagen mitzugeben und sie somit fit für den Arbeitsmarkt zu machen. mehr…

MOCKREHNA Findling soll erinnern Langenreichenbach. In der vergangenen Woche hat der Ortschaftsrat auf der Freifläche der ehemaligen Gaststätte Appelt einen großen Findling aufstellen lassen, der an die traditionsreiche Gaststätte „Zur Friedenseiche“ erinnern soll. mehr…

NORDSACHSEN Schlimme Auswirkungen Nordsachsen. Über die Situation in der Landwirtschaft sprach TZ am Freitag mit Ehrhard Neubauer, Vorsitzender des Regionalbauernverbandes: mehr…

NORDSACHSEN "Nicht so einfach aus dem Handgelenk" Nordsachsen. Im Herbst 2016 war es, als Landrat Kai Emanuel Fördermittelbescheide über knapp 100 Millionen Euro für den Breitbandausbau in die Hände gedrückt bekam. Schneller ist das Internet seither nicht geworden. Stattdessen setzte das Landratsamt jetzt eine Wasserstandsmeldung ab, wonach die Aufträge dafür vergeben wurden, die Suche nach den passenden Unternehmen für den Breitbandausbau zu finden. Kann das der Landkreis nicht selbst? Das wollte die TZ von Uta Schladitz, der Chefin von Nordsachsens Wirtschaftsförderung wissen. mehr…

TORGAU PEP-Kreuzung ab 6. Juni Baustelle Jetzt steht der Zeitplan fest. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr hat seine konkreten Pläne für die Bauarbeiten zwischen ATU und PEP-Center inklusive PEP-Kreuzung vorgestellt. mehr…

MOCKREHNA Die Sensenmäher von Langenreichenbach Langenreichenbach. Also eins steht schon mal fest: Die Sachsenmeisterschaft im Mähen mit der Sense in Langenreichenbach fällt für mich flach!

Jetzt werden Sie vermutlich gleich an mehreren Punkten stutzig geworden sein. mehr…

NORDSACHSEN Damit Gesetze nicht beim Löschen stören Rosenfeld. Brandschutz in der Annaburger Heide ist seit jeher ein heißes Thema. Ihre Lage im Dreiländereck von Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg sowie die Nutzung als militärischer Übungsplatz bergen Konfliktpotential. mehr…

TORGAU Den Titel nicht zurückgeholt Kegeln. Im diesjährigen Turnier um den Audi-Cup wetteiferten vier Seniorenmannschaften um die begehrte Trophäe. Mit je fünf Spielern pro Mannschaft traten Lok Wülknitz, Lok Döbeln, Fortschritt Oschatz und Gastgeber Torgau an, ... mehr…

TORGAU Zwei Punkte verloren Hockey. Am vergangenen Sonnabend hatten die Hockey A-Knaben des TSV Blau-Weiß Torgau ihr erstes Heimspiel in dieser Feldsaison. Gegner waren die Sportfreunde vom HC Lauchhammer. mehr…

NORDSACHSEN Starker Auftritt in Bad Düben Leichtathletik. Mitte Mai fanden die Sparkassen-Kreis-Kinder- und Jugendspiele im Mehrkampf statt. Austragungsort war wie in jedem Jahr das Stadion der Bundespolizei in Bad Düben. mehr…

Der Kampf um die Klasse geht weiter Endspielwochen: In der Landesklasse kämpfen Hartenfels und Schildau noch ums Überleben – in der Nordsachsenliga will sich Süptitz keinen Ausrutscher erlauben. mehr…

Am Österreicher geht wieder die Post ab Motorsport. Am heutigen Samstag und morgen richtet der MSC Pflückuff das 41. Internationale ADAC Motocross aus, in dessen Rahmen am Sonntag zwei Läufe zur Internationalen Deutschen Meisterschaft (IDM) der Seitenwagen sowie zwei Läufe zur Quad-IDM ausgefahren werden. mehr…

Erstmals Taufe auf dem Fuchsberg Der 22. Festgottesdienst, auf dem Fuchsberg in Falkenberg, hielt eine wunderbare Premiere bereit. Es war eine gelungene Überraschung, an der sich rund 500 angereiste Christen erfreuten. mehr…

Die TZ-Freizeitseite als PDF zum Download Auf der Freizeitseite lesen Sie:

– Reformers Day in Torgau – ein buntes Programm für Alt und Jung erstreckt sich über die ganze Stadt

– „Luthers Hochzeit“ wird vom 9. bis 11. Juni in Wittenberg gefeiert.

– Die Bereitschaftspolizei Leipzig lädt am 3. Juni zum Tag der offenen Tür.

– Wochenendtipps: Dorf- und Schützenfest in Melpitz mehr…

Die Umweltseite vom 24. Mai als Download Umwelt. Sie sehen toll aus und leben zumeist in Verbänden – Kiebitze. In unserer Region gibt es immer weniger dieser Vögel aus der Familie der Regenpfeifer zu sehen. mehr…

Vom Ei bis zum Huhn Jede Woche eine neue Meldung. das Hat sich Christian Thiemann vorgenommen. Der Großwiger möchte die Entwicklung eines Eies bis zum ausgewachsenen Huhn mitverfolgen und im wöchentlichen Rhythmus im Internet veröffentlichen. mehr…

Orte - Menschen - Geschichten: Die TZ auf Tour In den kleinen Orten unserer Region tragen sich viele kleine Geschichten zu, die so typisch sind für unsere Heimat. Liebenswert, originell, unerwartet. Die TZ will sie finden und aufschreiben. mehr…

