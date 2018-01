Wendt begutachtet Sturmschäden

Dabei führte ihn sein Weg auch nach Torgau, genauer gesagt in die Lassallestraße. Hier hatte Friederike ein komplettes Dach samt Isolierung heruntergefegt, laut Andreas Huth ein geschätzter Schaden von rund 60 bis 80 000 Euro. Der Geschäftsführer der Torgauer Wohnstätten GmbH, welcher auch besagtes Gebäude in der Lassallestraße gehört, war am vergangenen Dienstag zusammen mit Wendt und Torgaus Kämmerin Katrin Arndt vor Ort und informierte den Bundestagsabgeordneten über die entstandenen Schäden und den aktuellen Stand derer Beseitigung.

„Wir werden Stürme und andere Wetterereignisse nicht vermeiden können“, sagte Marian Wendt in diesem Zusammenhang. „Ziel von staatlichen Stellen, Rettungs- und Hilfskräften sowie Privatpersonen muss es jedoch sein, aus den einzelnen Ereignissen zu lernen und weiter an Optimierungen zu arbeiten.“ Neben dem Gebäude in der Torgauer Lassallestraße besuchte der Bundestagsabgeordnete außerdem noch die Rosenthalhalle in Oschatz sowie den Bauhof in Glossen. Heute begutachtet er außerdem noch die Schäden an der Oberschule Krostitz.