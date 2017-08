Wendt bekam Besuch vom Ordnungsamt

Torgau. Ziel war gestern Vormittag der Wahlkampfstand von Marian Wendt, dem hiesigen CDU-Direktkandidaten für die anstehende Bundestagswahl. Eilig gezückte Telefone bei ihm selbst sowie bei einer der beiden Politessen signalisierten bereits im Vorbeigehen, dass hier zumindest Klärungsbedarf besteht. Problem war, dass das Wahlkampfmobil – ein Kleintransporter – keine Genehmigung hatte, in der Bäckerstraße/Ecke Markt zu stehen.



Folge: Ein mehr als überrascht wirkender Marian Wendt, immerhin war der Wahlkampfstand ordnungsgemäß angemeldet. Doch wurde eben vergessen, bei der Beantragung gleich noch ans Fahrzeug zu denken. Gegenüber dem Ordnungsamt hatte der Bundestagsabgeordnete nicht lange um den heißen Brei herumgeredet und den Fauxpas eingeräumt. Er versicherte, dass sämtliche Formulare im Nachgang eingereicht würden. Gegenüber der Torgauer Zeitung führte der CDU-Mann vor allem die Vielzahl an unterschiedlichen Regelungen in den einzelnen Kommunen an, bei denen man schnell mal die Übersicht verlieren könne.