Wendt informiert sich über Pilzzuchtfabrik

Derzeit baut die südkoreanische Firma Mushroom Park eine Pilzzuchtfabrik in Torgau. Am Stand des Investors verschaffte sich Wendt einen Überblick über die Produktpalette des Konzerns. Der koreanische Firmeninhaber Herr Park und Herr Lee, der Betriebsleiter der Torgauer Mushroom Park GmbH, informierten zudem über den Stand des Baufortschritts in Torgau und weitere aktuelle Vorhaben des Unternehmens. Wendt warb für weitere Investitionen in Nordsachsen.

„Unerlässlich für weitere Unternehmensansiedlungen – besonders in etwas weiter von Leipzig entfernten Orten Nordsachsens – sind eine gute ausgebaute Infrastruktur, die Straße, Schiene, Wasser- und Luftwege optimal vernetzt und ein für moderne Anforderungen ausgerichtetes Breitbandnetz. Für den Ausbau werde ich mich weiter mit aller Kraft im Bundestag und bei den beteiligten Stellen einsetzen.“