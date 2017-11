Wenig Bewegung

Torgau/Nordsachsen. Die Arbeitslosenquote nahm im Oktober um 0,1 Prozentpunkte auf 8,3 Prozent ab – vor Jahresfrist lag sie bei 9,4 Prozent.

95 Frauen und Männer konnten im Oktober ihre Arbeitslosigkeit durch die Aufnahme einer neuen Beschäftigung beenden. Insgesamt 121 Personen mussten sich im gleichen Zeitraum nach einem Beschäftigungsende arbeitslos melden. Für 27 Personen endete eine Beschäftigung am zweiten Arbeitsmarkt.



82 neue Stellen in der Torgauer Region meldeten die Unternehmen im Oktober dem gemeinsamen Arbeitgeberservice von Agentur und Jobcenter Nordsachsen zur Besetzung. Der Großteil entfiel auf das verarbeitende Gewerbe (16 Stellen), das Gesundheits- und Sozialwesen (12), das Baugewerbe (11) und die Zeitarbeit (11).

„Die Bewegung am regionalen Arbeitsmarkt fiel im Oktober geringer aus als noch im September, auch weil Betriebe weiter bemüht sind, ihr Personal zu halten. So nahm die Zahl der Arbeitslosmeldungen nach einem Beschäftigungsende zum Vorjahr deutlich ab. Auf der anderen Seite konnten auch weniger Menschen ihre Arbeitslosigkeit durch eine direkte Arbeitsaufnahme beenden. Der Weg in den Job führt verstärkt über vorgeschal- tete Qualifizierungen“, begründete Agenturchefin Cordula Hartrampf-Hirschberg die aktuelle Entwicklung im gesamten Agenturbezirk, zu dem neben Nordsachsen auch der Landkreis Leipzig gehört. Die Quote liegt hier wie im Vormonat bei 6,3 Prozent.



Im Landkreis Nordsachsen ist die Quote bei 7,2 Prozent festgetackert. 7 593 Personen bedeuten laut Agentur für Arbeit aber dennoch den niedrigsten Stand seit Anfang der 1990er Jahre. Von den insgesamt 7 593 arbeitslos registrierten Personen wurden 2 261 Frauen und Männer von der Arbeitsagentur (minus 57 Personen zum Vormonat) und weitere 5 332 Personen vom Jobcenter (minus 17) betreut. Das Jobcenter betreut im Landkreis die Empfänger von Arbeitslosengeld II und Sozialgeld.



Neben der Arbeitslosigkeit weist die Agentur für Arbeit regelmäßig die sogenannte Unterbeschäftigung aus, bei der auch die Teilnehmer an Arbeitsmarktmaßnahmen einschließlich zweitem Arbeitsmarkt und Weiterbildung einbezogen werden.

Im Oktober lag die Unterbeschäftigung im Landkreis Nordsachsen bei 9 678 Personen. Das sind 102 Personen weniger als im September. Die Unterbeschäftigungsquote lag im Oktober bei 8,9 Prozent.