Der Biss eine Hundes ins Gesäß eines 41-Jährigen in Torgau hat die Tierrechtsorganisation PETA auf den Plan gerufen. Die erneuert ihre Forderung nach einem Hundeführerschein. Was der bewirken soll, lesen Sie hier:

Bei einem Unfall in Höhe Probsthain wurde die junge Boxerin Lara Ochmann aus Schildau verletzt

Sturmtief Friederike ist mittlerweile auch in Nordsachsen angekommen. Wir halten Sie auf dem Laufenden und laden hier alle relevanten Infos und Bilder zum Sturm hoch.

Torgau. Am 3. März 2018 startet die achte Azubi- Expo, die Ausbildungsmesse im Dreiländerdreieck, die von der TZ-Mediengruppe organisiert wird. Erstmalig wird sie in diesem Jahr im Torgauer Berufsschulzentrum (BSZ) von 10 bis 15 Uhr stattfinden. Die TZ sprach mit Projektleiterin Daniela Eichler über den aktuellen Stand der Vorbereitungen.

Gemeinde zählt elf Eingaben / Am 25. Januar wird zu einer Info-Veranstaltung geladen

NORDSACHSEN

Die Beiträge zur Aktion Nachbarn mit Herz begleiten die TZ-Leser auch in diesem Jahr durch die Adventszeit. Zahlreiche Vorschläge, wer diese Auszeichnung verdient hat, sind in den letzten Wochen in der Redaktion eingegangen.