Weniger Besucher, aber trotzdem zufrieden

Um zehn Uhr öffnete auch die Oberschule Nordwest ihre Türen und lud Familien zu einem Rundgang durch das Schulhaus ein. Gleich im Eingang wurden die Besucher von den Schülerlotsen der fünften bis zehnten Klassen empfangen. Sie führten jeden durch das Gebäude und konnten Grundschülern, die später ebenfalls an der Oberschule lernen möchten, leicht erklären, wie ein normaler Schultag in Nordwest abläuft. Für die Viertklässlerin Jette Breunik stand zwar vor dem Tag der offenen Tür bereits fest, dass sie im kommenden Jahr die Oberschule besuchen möchte. Aber sie nutzte die Gelegenheit trotzdem, um einen besseren Überblick über ihr künftiges Schulgebäude zu bekommen. „Ich finde besonders das Angebot mit den Sportklassen toll“, schwärmte Jette nachdem sie den Sportfilm gesehen hatte. In dem Video wurden Sequenzen aus dem Sportunterricht der letzten Jahre gezeigt und auf diese Weise demonstriert, wie viele verschiedene Sportarten jeder an der Oberschule ausprobieren kann. Doch ebenso in die anderen Fächer erhielt man am Samstag einen Einblick. So wurden im Kunstraum die Abschlussarbeiten der zehnten Klassen gezeigt und im Zoo der Schule konnten alle die unterschiedlichen Tiere wie beispielsweise Kornnattern oder Chamäleons bestaunen. Nicht nur bei den Besuchern kamen die Präsentationen gut an, auch Rektorin Evelin Noack zeigte sich nach den zwei Stunden zufrieden: „Wir konnten zwar nicht ganz so viele Familien wie im letzten Jahr begrüßen. Aber das Haus war trotzdem gut gefüllt und es gab viele Anmeldungen. Außerdem konnten sich die Lehrer dadurch sehr gut mit den Eltern und Schülern unterhalten.“