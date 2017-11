Wenn Politiker Märchen erzählen

Torgau. Gestern jedoch haben sie diese Aufgabe sehr gern an einen Gast abgegeben, der nicht zum ersten Mal in dieser Mission im Haus war: Frank Kupfer, Abgeordneter des Sächsischen Landtages, Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion, in Torgau geboren, jetzt in Oschatz wohnend. Er hatte angefragt, ob er wieder einmal zum Vorlesen kommen dürfe – nicht mit Gesetzesbüchern, sondern mit einer phantasievollen Geschichte für Kinder. Natürlich durfte er!



Zur angekündigten Zeit saßen die ältesten Kinder der Einrichtung im Kreis versammelt, wobei Lukas, Luisa, Marie-Therese Pepe, Nowin und Ludwig die besten Plätze auf der gemütlichen Couch ergattert hatten. Denn genau dorthin setzte sich Frank Kupfer pünktlich um 10 Uhr mit einem freundlichen „Guten Tag“ und einem blauen Buch in der Hand. Was würde wohl darin stehen? Die Kinder plapperten gar aufgeregt miteinander, um das zu ergründen.



Frank Kupfer schmunzelte, hielt das Buch hoch und bat sein junges Publikum, sich auf eine grüne, sonnige Wiese zu wünschen. Dafür brauchte es freilich einen Moment Stille. Doch dann sahen die Steppkes bereits ein kleines Männchen in Gedanken vor sich, dessen Geschichte Frank Kupfer angefangen hatte vorzulesen: Es hatte am Fuß einer Margarite einen Kieselstein gefunden, nicht irgendeinen, sondern einen wunderschönen blauen. Damit wandert das Männchen durch den Wald, trifft Tiere und Zwerge. Alle verspotten ihn ob seiner nutzlosen Last, doch als er zu guter Letzt ein trauriges Mädchen trifft, stellt sich heraus, dass es ein Wunderstein ist! Als Frank Kupfer das Buch wieder zuklappte, staunten alle, wie schnell die Zeit auf der grünen Wunschwiese vergangen war. Aber die Sonne blieb, hatte sich draußen durch die graue Wolkendecke hindurchgeschoben und strahlte durch die Fenster.



Gabriele Schmidt dankte dem Politiker, der von 2008 bis 2014 Sächsischer Staatsminister für Umwelt und Landwirtschaft war, herzlich für die berührende Lesestunde: „Es ist heute fast auf den Tag genau zehn Jahre her, dass Sie bei uns waren“, wusste sie zu berichten. Auch Vincent aus Doberlug-Kirchhain konnte das bestätigen: Der 14-Jährige absolviert gegenwärtig ein Praktikum in der Kita und hat den Berufswunsch, Erzieher zu werden. Als ehemaliges Kita-Kind hatte er im Jahr 2007 Frank Kupfer bei dessen erstem Vorlesebesuch gelauscht.



Der CDU-Politiker erhielt als Dankeschön einen Kalender und ein von der Kita gefertigtes Plakat. Es zeigt Fotos vom Elternfrühstück, das regelmäßig im Haus veranstaltet wird. Außerdem versprach er, einen Wunsch der Erzieherinnen in Dresden vorzubringen: Der Personalschlüssel für die Kinderbetreuung in den Einrichtungen möge doch bitte erhöht werden.