Wenn das Festzelt zum Bahnhof wird

Probsthain. Echt abgefahren, was die Probsthainer da am Wochenende auf die Beine stellten – oder besser gesagt auf die Schienen setzten: Am Bahnteich drehte sich wirklich alles rund ums Thema Eisenbahn. Dort, wo am 23. Mai 1971 nach 50 Jahren der Bahnbetrieb eingestellt worden war, erlebten Mitropa & Co. ein Comeback. Die Probsthainer scheuten wahrlich keine Mühe, das Festzelt samt Vereinshaus in einen riesigen Bahnhof zu verwandeln. Die große Besucherresonanz entschädigte dann für all den Vorbereitungsstress.



Schon am Samstagabend drohte das Festzelt aus allen Nähten zu platzen. Eintrittskarten für das Spektakel waren stilecht auf kleine Pappkärtchen gedruck, die den damaligen Fahrscheinen verdammt ähnlich sahen. „Bahnhofsvorsteherin“ Heike Mehle freute sich unter anderem über den Starlight Express oder auch den Sonderzug nach Pankow, die hier Zwischenstopps einlegten. Mit dem Einfahren einer selbstgebastelten Lok wurden sämtliche Programmpunkte eingeleitet, auch jener der Village People, die – wie denn sonst – mit einem Zug anreisten.



Und weil die Alten viel erzählen können, gab‘s für die Jüngeren am Sonntag gleich noch Nachhilfestunden in Sachen Ortsgeschichte. Mit der Hilfe zahlreicher Geschichtsbegeisterter wurde im Vereinshaus eine umfangreiche Ausstellung über die Bahnstrecke Schildau-Mockrehna gezeigt. Noch dazu konnte man jenen Modellbahnern aus Köthen, die bereits zur Weihnachtsausstellung im Torgauer Museum die Züge fahren ließen, über die Schulter schauen.