Wenn der Elberadweg in der Sackgasse endet

Der Vorsitzende Manfred Dauer hat schon unzählige Radfahrer wieder weggeschickt. Logisch: Der offizielle Radweg führt auf der linken Straßenseite entlang – von hier aus gut versteckt hinter einer Hecke. Seitdem im vergangenen Jahr die Alternativroute des Elberadweges auf ostelbischer Seite ausgeschildert wurde, geht es besonders vielen Touristen so. TZ hat schon einige Radfahrer den unfreiwilligen Stopp einlegen sehen. Nicht immer bleibt Zeit, den Hinweisgeber zu spielen. Bei den beiden Radfahrern unten klappte es.

Sie waren dankbar. Inzwischen hat Mandy Krebs, Projektkoordinatorin für den Elberadweg, den Hinweis dankend entgegen genommen. Sie will sich unverzüglich mit dem Landratsamt in Verbindung setzen und auf solche Schwachstellen aufmerksam machen. „Das dürfte kein Problem sein. Wir haben noch entsprechende Schilder, die wir nur aufstellen müssen“, machte sie gestern am Telefon Hoffnung.

Der Elberadweg führt südlich über die Alte Werdauer Straße in Richtung Werdau, ehemalige Betonstraße an der Milchviehanlage Beilrode vorbei bis Graditz weiter. Wer nach Norden will, fährt in Richtung Zwethau beziehungsweise die ehemalige Betonstraße (an der Schweinemastanlage vorbei) nach Rosenfeld. Diese Strecken sind mittlerweile auch in vielen Radkarten eingetragen.