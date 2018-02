Wenn die Rettungsleitstelle nicht mehr kann

Sturmtief „Friederike“ war der erste große Test. In der Integrierten Rettungsleitstelle in Leipzig gingen hunderte Schadensmeldungen und Gefahrensituationen ein. Die Disponenten konnten das Aufkommen nicht mehr abdecken, Einsätze blieben zum Teil offen. Nicht so jedoch rund um Torgau. Denn hier organisierten sich die Kameraden selbst. Dank ortsfester Landfunkstelle.

„Den Test haben wir bestanden, würde ich sagen“, resümierte Torgaus Wehrleiter Thomas Richter. Dann erklärt er: „Unsere eigene Funkstation haben wir ja schon länger. Aber seit der Landkreis den Entschluss gefasst hat, zur Entlastung der zentralen Leitstelle in Leipzig auf die regionalen Landfunkstellen zu setzen, haben wir aufgerüstet.“ Unter anderem auch mit finanzieller Hilfe des Landkreises. „Der hat zwei neue Funkgeräte zugesteuert.“ Ein Technik-Update mit Fernseher, einem besseren Rechner, Drucker, Fax und ähnlicher Ausrüstung hat die Torgauer Feuerwehr beziehungsweise die Kommune aus eigener Hand bezahlt.

Während etwa die Mockrehnaer Kameraden auf eine derartige Aufrüstung verzichteten, übernehmen die Torgauer diesen Job gerne. „Schließlich entlastet das nicht nur Leipzig. Wir haben hier für uns den Vorteil, dass wir unsere Fahrzeuge und Kameraden viel detaillierter und auch sachgemäßer in den Einsatz schicken können“, benennt der Torgauer Wehrleiter das Positive. Kurz vor Weihnachten wurde die neue Technik auf der Wache integriert.

Damit ist Torgau neben Dommitzsch, Delitzsch, Bad Düben, Eilenburg, Mügeln und Oschatz eine von sieben ortsfesten Landfunkstellen, bestätigt Nordsachsens Kreisbrandmeister Ingo Weber. „Das System kann auch schon eingesetzt werden“, sagt er. „Was noch fehlt, ist allerdings ein echtes Konzept für den koordinierten Einsatz um die Vorteile optimal nutzen zu können“, sagt er. Geplant ist das für das zweite Quartal dieses Jahres.

Zur Entfaltung kommen wird das neue System in erster Linie bei großflächigen und dauerhaften Schadensereignissen wie Stürmen oder Hochwasser. Die Torgauer werden aber versuchen, ihre Funkstelle bei nahezu allen Einsätzen zu besetzen. „Es ist unser Ziel“, so Richter, „immer eine Führungskraft und einen Helfer an den Geräten zu haben.“ Auch bei Großbränden wie im vergangenen Jahr in einem Beckwitzer Agrarunternehmen würde es Sinn machen. „Wir haben dann jemanden, der von dort die Verpflegung der Kameraden oder den Nachschub an Materialien wie etwa Schläuchen regeln kann“, nennt Richter ein Beispiel.

Die aktuelle Kooperation läuft zwischen der Torgauer Wache und den Ortswehren sowie den Feuerwehren in Dreiheide. Natürlich ließen sich damit aber auch die Kameraden aus der weiteren Umgebung unterstützen, wenn es denn notwendig werden sollte, so Richter.

Und noch einen weiteren Vorteil sieht der Torgauer Feuerwehrchef. Nämlich eine Art Bürgerservice. „Der aber nur wirklich im Notfall genutzt werden sollte und nicht jedes Mal, wenn irgendwo ein Baum auf der Straße liegt.“ Sollte die Rettungsleitstelle nicht erreichbar sein, wäre es durch eine dauerhafte Besetzung der Funkstelle möglich, auch Notrufe über die Telefonnummer der Torgauer Feuerwehr abzusetzen. „In dringenden Fällen besteht so die Möglichkeit, dass wir vielleicht auch mal einen Krankentransport oder dergleichen übernehmen können.“