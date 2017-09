Wenn selbst der Gang zum Discounter zu kostspielig wird

Freitag, 8. September 2017

von unserem Redakteur Christian Wendt

Torgau. Ein niedrigeres Lohnniveau, gebrochene Erwerbsbiografien – die Gefahr, gerade für künftige Rentner im Osten in die Falle der Altersarmut zu geraten, ist hoch. Zudem steigt die Gefahr in den kommenden Jahren noch deutlich an.