DOMMITZSCH Dommitzscher suchen Strauchpaten! Bei „Wir Packen‘S“ von TZ und Sparkasse räumte der Verein „Groß stärkt Klein“ 4000 Euro ab. Lesen Sie hier, was damit am Dommitzscher Schulhof geschafft wurde. mehr…

TORGAU Blick auf die Menschenrechte Torgau. Es wurde vielsprachig: 30 junge Leute aus zehn Ländern Europas besuchten gestern das Dokumentations- und Informationszentrum (DIZ) Torgau. Die Gäste kamen vom internationalen Workcamp des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge in Sachsen, das in diesem Jahr in Meißen stattfindet. Dort leisten die Jugendlichen praktische Arbeit und pflegen Kriegsgräber. Darüber hinaus erkunden sie Sachsen und die Geschichte des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs. mehr…

TORGAU Aus "Rumpelkammer" wird "DEJAVU" Torgau. In Torgaus „Rumpelkammer“ hat es sich ausgerumpelt. Betreiber Andreas „Moses“ Schubert will sich nach TZ-Information nun voll und ganz auf den Betrieb von Biergarten und Gaststätte am Falkenberger Kiebitz sowie einigen Unternehmungen im Musikbereich konzentrieren. mehr…

TORGAU Die Volkssolidarität - Graue Maus oder doch etwas mehr? Ein Verein für Senioren – die Volkssolidarität (VS) ist weit mehr als dies. „Dafür können wir stichhaltige Beweise, Zahlen und Fakten auf den Tisch legen“, sagt Josef Tremmel, Geschäftsführer des VS Regionalverbandes Torgau-Oschatz. mehr…

TORGAU Landkreis und Leibniz-Institut untersuchen Demografie-Entwicklung Leipzig wächst. Doch wie wirkt sich das auf den Landkreis Nordsachsen aus? Wie entwickeln sich die Regionen in unmittelbarer Nachbarschaft der Großstadt? mehr…

TORGAU Superbauten beeindrucken weltweit mit Gläsern aus Liebersee High-End-Sonnen- und Wärmeschutz, Design und aktive Glasfassaden – zur Bau 2017 in München zeigte AGC Interpane neue Produkte: Sonnenschutzglas mit optimierter Technik und Ästhetik, Aktivglas für Medienfassaden, Designglas, dessen Farbe Kunden ab einer gewissen Abnahmemenge individuell konfigurieren können und vieles mehr. mehr…

TORGAU Fachleute überzeugen in allen Bereichen der Unternehmensgruppe Die guten alten Zeiten der 59-jährigen Geschichte sollten hier nicht aufgewärmt werden, aber mit der Gründung der PGH „Voran“ im Jahr 1958 begann in der Torgauer Region eine Geschichte im Maler- und Lackiererhandwerk, die heute und auch in Zukunft erfolgreich fortgeschrieben wird. mehr…

Junger Hund am Wagen mitgezerrt Für gewöhnlich erhitzen Geschichten um misshandelte Tiere die Gemüter der Menschen immer im Besonderen. Im vorliegenden Fall war die Zeugin der Tat vor allem über den Ton des Mannes schockiert, als sie diesen mit seiner Handlung konfrontierte. mehr…

Deutsche Bronze für Kobershainer Der Kobershainer Tim Erdmann hat am Wochenende bei den Deutschen Meisterschaften den dritten Platz über die 800-Meter-Distanz geholt. Dafür packte seine persönliche Bestleistung aus. mehr…

Wer übersteht die erste Runde? Süptitz, Schildau und TZ-Bärenpokalsieger Dahlen treten am Wochenende im Landespokal an. Lesen Sie hier den Ausblick auf alle drei Partien: mehr…

Die Freizeitseite vom 4. August FREIZEIT. Konzert mit Judith Holofernes

Ein Konzert der besonderen Art gibt es am heutigen Freitagabend in der Torgauer Kulturbastion zu erleben: Mit der ehemals Frontfrau der Band Wir sind Helden, die nun Solo unterwegs ist. mehr…

Die TZ-Freizeitseite vom 7. Juli als Download Auf der Freizeitseite lesen Sie:

– Bosstime-Open Air am 15. Juli in der Kulturbastion. TZ verlost drei Freikarten.

– Im Schmetterlingspark Alaris schlüpfen zur Zeit die größten Schmetterlinge der Welt

– Holger Kuntzsch und Birgit Roy waren als Sommerskiläufer in Ruhla

– Die Cavertitzer Westernladies zum Weltrekordversuch in Österreich WE-Tipps: Konzerte der Internationalen Sängerakademie, Landesleistungshüten, Dorffeste in Strelln, Sitzenroda, Roitzsch, Beilrode, „In Flammen“ mehr…

Informationsvorsprung wählen Am 24. September 2017 wird eine neuer Bundestag gewählt. Im Vorfeld berichtet die TZ ausführlich über die Direktkandidaten im Wahlkreis Nordsachsen und deren politische Ziele. Alle Beiträge zur #btw2017 finden Sie chronologisch geordnet in diesem Dossier mehr…

#Zukunft_hier! Am 13. Juni hat die TZ-Mediengruppe ihr Wirtschaftsmagazin #Zukunft_hier! erstmals vorgestellt. Wenig später landete es in den Briefkästen der TZ-Abonnenten. In diesem Dossier finden Sie alle Beiträge, die im Magazin veröffentlicht wurden, sowie einen Link zum #Zukunft_hier!-ePaper. mehr…

