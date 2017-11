TORGAU Umleitung wegen Hafenbahn-Bauarbeiten Ab heute ist ein neuralgischer Punkt im Torgauer Verkehrsnetz für voraussichtlich drei Tage gesperrt. mehr…

TORGAU Bisher mehr Impfungen als im Oktober 2016 Torgau/Delitzsch. Mit den fallenden Temperaturen steigt das Risiko für eine Grippeerkrankung. Daher sollte sich jeder mit einer Impfung schützen. Neben dem Hausarzt bietet diese auch das Gesundheitsamt Nordsachsen an den Standorten in Torgau und Delitzsch nach Terminvereinbarung an. Die TZ sprach mit der Amtsärztin Dipl.-med. Ellen Futtig über den bisherigen Stand der Impfungen. mehr…

TORGAU Mehr Marken, aber weniger Sammler Torgau. Die einzeln aufgestellten Tische im Kreiskulturhaus vermittelten am Sonntagvormittag ein wenig den Eindruck eines Schachturniers: an den meisten fanden nur zwei gegenüber sitzende Personen Platz. Doch das, was zwischen ihnen lag, hatte indes wenig mit dem Spiel der Könige zutun - vielmehr mit der Kunst der schriftlichen Korrespondenz. mehr…

TORGAU 18 neue Deichläufer ausgebildet TORGAU. Seit nunmehr über 20 Jahren erarbeitet und aktualisiert die Stadtverwaltung Torgau Einsatzdokumente, um im Ereignisfall „Hochwasser“ schnell und strukturiert handeln zu können. Präventiver Hochwasserschutz wird groß geschrieben in der Elbestadt. mehr…

TORGAU Die ersten Narren geistern herum Karnevalsauftakt in Weidenhain eine Woche eher - nicht das einzige Untypische mehr…

BELGERN-SCHILDAU Wer braucht schon einen Angelteich? Das Probsthainer Fischfest ist eine beliebte Tradition, die den eigenen Fischbestand überlebt hat mehr…

TORGAU Aus dem Gerichtssaal Kinderporno-Dateien gekauft: Nordsachse kassiert hohe Geldstrafe / Anlagenfahrer geständig: „Das war Dummheit“ mehr…

TORGAU "Er hat einen riesigen Weitblick" Er zeigte sich beeindruckt. Von der Elbe-Region, von Torgau, seinen Bewohnern und von der spannenden Historie. Angefangen von Luther bis hin zur Begegnung von Russen und Amerikanern zu Kriegsende. mehr…

NORDSACHSEN Quiz-Gewinner stehen fest Die Messe „Trendwende Dorf“ der TZ-Mediengruppe ist zwar vorbei, doch trotzdem haben drei Besucherinnen nun Grund zur Freude … mehr…

Beim Crosslauf der Schulen überzeugt Mit ihren derzeit stärksten und schnellsten Crossläufern waren die Oberschule Torgau Nordwest und das Torgauer Johann-Walter-Gymnasium beim 11. Sächsischen Schülercup am Start. mehr…

Rückpass zu ... Sören Wachsmann Hartenfels-Vereinschef Sören Wachsmann zur Problematik der zeitgleichen Spielansetzungen von Oberligist FC International Leipzig im Torgauer Hafenstadion und des Landesklassisten SC Hartenfels Torgau 04 im Hartenfelsstadion mehr…

Die TZ-Freizeitseite vom 3. November als Download Auf der Freizeitseite lesen Sie:

- Die Liebhaber von frischem Fisch kommen am Wochenende am Großen Teich beim Abfischen ganz bestimmt auf ihre Kosten.

- Das großes Guggemusik-Festival geht am Samstag in Belgern in die 15. Runde.

- Speibl & Hurvinek sind am Samstag im Oschatzer Th.-Müntzer-Haus zu erleben.

- Tipps zum Wochenende mehr…

Die Geselligkeit stand im Vordergrund Falkenberg/E. Am vorletzten Wochenende hatten die Falkenberger Eisbader, auch die „Falkenberger Frostbeulen“ genannt, zur diesjährigen Saisoneröffnung am Falkenberger Kiebitzsee eingeladen. Dazu wurde extra ein transportables Saunafass bestellt, um diesem frostigen Ereignis den richtigen Kick zu verleihen. mehr…

