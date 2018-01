Schildau/Nordsachsen. Während sich in den Forstrevieren die Profis ans Beräumen jener Schäden machen, die Sturmtief Friederike hinterlassen hat, sperrt der Landkreis aus Scherheitsgründen nun die Wälder.

Trossin/Omaha. Fast auf den Tag genau ist es jetzt ein Jahr her, dass unser Bundestagsabgeordneter Marian Wendt meine ehemalige Klasse und mich mitten im Mathematikunterricht überraschte und mir mitteilte, dass er mich ausgewählt hat und die Patenschaft für mich im Rahmen des Vollstipendiums des Deutschen Bundestages namens Parlamentarisches Patenschafts- Programm übernehme. Nun gebe ich einen ersten Rückblick über meine bisherigen Erlebnisse Teil II)

Döbrichau. Es ist wieder soweit: Zeitiger als sonst beginnt die Schneeglöckchenblüte. Aus dem Garten von Dr. Harald Alex in Döbrichau (Feldstraße 5) wurde nun für die nächsten zwei Monate ein offener Schneeglöckchengarten, der kostenlos besucht werden kann.

Am 3. März lockt die Azubi-Expo, die Ausbildungsmesse im Dreiländereck, von 10 bis 15 Uhr ins Torgauer Berufsschulzentrum (BSZ). Hiebei präsentieren Unternehmen an insgesamt 40 Ständen ihre Angebote rund um Ausbildungen, Praktika und Ferienjobs.

Womöglich schon im kommenden Jahr konnte Belgern in der Riege der nordsächsischen Oberschulen wieder ein Wörtchen mitreden. Was steckt dahinter? Lesen Sie hier.

TZ begleitete Tour mit dem Arzberger Bürgerbus – Landrat Kai Emanuel stellte sich am Dienstag persönlich als Fahrer zur Verfügung

Am Dienstag wurde zum traditionellen Neujahrsempfang in die Cafeteria geladen

Torgau. Nachdem das Orkantief Friederike am vergangenen Donnerstag eine Schneise der Verwüstung durch Nordsachsen zog und auch die Region Torgau dabei nicht verschonte, machte sich nun der Bundestagsabgeordnete Marian Wendt auf den Weg, um sich das Ausmaß der Schäden im Landkreis einmal anzusehen.

Torgau. Der Zinnaer Reinhard Keiling – Pfarrer i.R., Gründer des Vereins Seelsorge in Notfällen (SiN) Torgau-Oschatz und Mitbegründer der Notfallseelsorge/KIT Torgau-Oschatz – staunte nicht schlecht, als er den Brief mit der Einladung zum traditionellen Neujahrsempfang des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue öffnete.

Torgau. Alle kleinen Schlittschuhfans aufgepasst: Am Freitag, dem 9. Februar, besteht die Chance, kostenlos auf der Kunststoffeisbahn auf dem Schlosshof zu fahren.

Lausa. Der Sieg ging zwar nach Rheinland-Pfalz, doch war die Stimmung in Lausa nur wenige Wochen vor der Mitgliederversammlung samt Vorstandswahl keineswegs gedrückt:

Belgern. Gleich zwei Mal musste Feuerwehrmann Maik Reitor am vergangenen Freitag im Bürgersaal ans Mikro schreiten:

Kegelsport. Der Dommitzscher Kegelclub kämpfte in der 2. Bundesliga der Männer gegen den KSV Freital. Trotz einiger einzelner Niederlagen konnte sich Dommitzsch am Ende durchsetzen.

Hockey. Am letzten Wochenende debütierten die Routiniers des TSV Blau-Weiß Torgau erstmals beim traditionellen Seniorenturnier des Leipziger Sport Clubs.

Handball . Torgau gegen die zweite Mölkauer Mannschaft der Spielgemeinschaft des Leipziger Verkerhsbetriebs. Dieses Spiel wurde in der Bezirksliga der C-Jugend ausgetragen und endete knapp.

Pferdesport . Die Privilegierte Schützengilde Schildau warb mit einem Stand auf der am Sonntag zu Ende gegangenen PARTNER PFERD 2018 für die Deutschen Meisterschaften im Fahrsport in Schildau.

Die Beiträge zur Aktion Nachbarn mit Herz begleiten die TZ-Leser auch in diesem Jahr durch die Adventszeit. Zahlreiche Vorschläge, wer diese Auszeichnung verdient hat, sind in den letzten Wochen in der Redaktion eingegangen.