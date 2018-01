Wer will fleißige Handwerker seh'n …

Beckwitz … der konnte am Wochenende nach Beckwitz geh´n. „Hoch geht’s her beim Handwerker! Arbeiten, feiern und andere Sachen, in Beckwitz könnt ihr alles machen.“

Unter diesem Motto feierten die Narren die 26. Saison ausgelassen auf dem Beckwitzer Saal. Mit tollen Kostümen, stimmungsvoller Musik und einem abwechslungsreichen Programm des Beckwitzer Faschingvereins war es ein geselliger und lustiger Abend. Mit dem traditionellen Einmarsch der Funkengarden und des Elferrates wurde der Abend eröffnet. Die Kinder tobten sich als kleine Bäcker in ihrer Backstube so richtig aus und fertigten eine Geburtstagstorte an. Bei den Teenies wurde es ordentlich bunt.

Die Maler sorgten mit ihren Farben bei „Einsatz in 4 Wänden“ mit Tine Wittler für einen Tapetenwechsel. Meister Röhrich und sein Jungstrupp legten bei Frau Hansen Hand an. Besonders schöne Haare hatten an diesem Abend die Frauen des BFCs. Wie soll es anders sein, sie ließen keine Gelegenheit aus ihre Frisur innerhalb kürzester Zeit mehrmals zu ändern. Als Kfz-Mechanikerinnen sorgten die Funken dafür, den Unfallschaden am Auto zu beheben.

Die Beckwitzer Männer setzten Stein auf Stein und ließen das Haus schnell fertig sein. Dass sie als Maurer aber nicht nur handwerklich sind, sondern auch singen können, bewiesen sie beim Auftritt als Kelly Family. Der BFC sagt „Danke“ an das gutgelaunte und feierfreudige Publikum sowie an alle Beteiligten, die zu diesem gelungenen Faschingswochenende beigetragen haben. Beckwitz Helau!